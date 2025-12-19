L'échiquier géopolitique européen vient de voir une pièce majeure se déplacer. Le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, a officialisé ce que beaucoup redoutaient : le missile balistique hypersonique russe Orechnik est maintenant en service de combat sur le sol de son pays.

Cette déclaration, faite lors de sa conférence de presse annuelle à Minsk, met un terme aux spéculations et confirme une nouvelle posture militaire de Moscou aux portes de l'Union Européenne.

Orechnik : de quoi parle-t-on exactement ?

Surnommé « noisetier » en russe, l'Orechnik est bien plus qu'un simple projectile. Il s'agit d'un missile balistique à portée intermédiaire, capable de voler à des vitesses hypersoniques, soit plus de 11 000 km/h.

Vladimir Poutine l'avait lui-même qualifié de « météorite », soulignant sa capacité à déjouer les systèmes de défense antiaérienne traditionnels. Sa particularité réside dans sa trajectoire non prédictible et sa vitesse extrême.

Missile hypersonique Dark Eagle américain

Bien que sa portée officielle soit classée comme intermédiaire, entre 2 000 et 3 000 kilomètres, sa capacité à porter une charge nucléaire en fait une arme stratégique de premier plan.

Ce n'est pas une menace purement théorique : la Russie a déjà utilisé l'Orechnik en conditions réelles, en novembre 2024, pour frapper une usine militaire dans la ville ukrainienne de Dnipro, bien que cette fois sans tête nucléaire.

Un déploiement qui n'a rien d'anodin

Le choix du Bélarus pour ce déploiement est éminemment stratégique. Le pays, allié indéfectible de Moscou, partage des frontières avec la Pologne, membre de l'OTAN, et se situe au nord de l'Ukraine.

Cette position offre à la Russie une nouvelle profondeur stratégique et une capacité de frappe rapide sur des cibles en Europe de l'Est. L'annonce de Loukachenko, « L'Orechnik est au Bélarus depuis hier », concrétise une promesse faite par Vladimir Poutine dès le mois d'août précédent.

Missile Bourevestnik intercontinental russe

Ce déploiement s'inscrit dans une logique de coopération militaire renforcée entre Moscou et Minsk. Des manœuvres conjointes impliquant ces systèmes d'armes avaient déjà eu lieu en septembre, suscitant l'inquiétude des pays occidentaux.

Le processus a donc été planifié, de l'annonce de la production en série du missile par la Russie à sa mise en service effective au Bélarus, suivant un calendrier précis.

Une escalade dans un contexte de tensions multiples

Cette manœuvre militaire intervient alors que d'autres fronts, diplomatiques et économiques, sont très actifs. Au même moment, les dirigeants européens discutent à Bruxelles de l'utilisation des avoirs russes gelés pour financer l'aide à l'Ukraine.

Parallèlement, des pourparlers entre émissaires russes et américains sont prévus, sous l'impulsion de Donald Trump qui presse l'Ukraine de « bouger rapidement » dans les négociations.

Dans ce jeu d'influences complexe, le déploiement de l'Orechnik agit comme un puissant levier de pression militaire. Il rappelle que, malgré les discussions diplomatiques et les sanctions économiques, la réalité du rapport de force sur le terrain reste une priorité pour le Kremlin.

La question demeure de savoir comment l'OTAN ajustera sa propre posture défensive face à cette nouvelle donne stratégique à sa frontière orientale.