Mobvoi, l'un des partenaires historiques de Google pour son système d'exploitation de montres connectées, se retire du jeu. Sans annonce formelle, la marque connue pour ses montres TicWatch semble se retirer sur la pointe des pieds, laissant derrière elle un vide notable et des signaux sans équivoque. C'est un nouveau coup dur pour l'écosystème de Google, qui voit un autre de ses piliers s'effriter après l'abandon de Fossil l'an dernier.

Comment cet abandon se manifeste-t-il concrètement ?

Les preuves sont accablantes. Les modèles phares, comme la TicWatch Pro 5 Enduro, sont désormais marqués comme "indisponibles" sur le site officiel de la marque et sur Amazon. Plus parlant encore, le menu "Produits" du site de Mobvoi met en avant des tapis de course et des enregistreurs IA, les montres ayant été reléguées aux oubliettes. Cette disparition progressive des rayons virtuels est le signe le plus clair d'un arrêt de la commercialisation.

Interrogé, Mobvoi a offert une réponse évasive, déclarant n'avoir "aucune nouvelle information à annoncer" mais confirmant que les appareils existants continueront de recevoir un "support essentiel". Une promesse vague qui sonne comme un service minimum, d'autant que la marque avait déjà un historique de mises à jour logicielles très irrégulières, le dernier modèle, le TicWatch Atlas, datant de fin 2024.

Pourquoi la disparition de TicWatch serait-elle une perte pour l'écosystème ?

Si la fin de TicWatch se confirme, Wear OS perdrait une alternative innovante et un soutien de taille. La signature de la marque, sa technologie d'affichage double couche, était un véritable coup de génie. En superposant un écran LCD à faible consommation sur une dalle OLED, Mobvoi a réussi à offrir une autonomie de batterie de plusieurs jours, bien avant que des concurrents comme OnePlus n'atteignent des résultats similaires avec une architecture à double puce.

Cependant, l'innovation matérielle n'a pas suffi. Mobvoi a toujours peiné à suivre le rythme effréné des mises à jour logicielles imposé par l'ère moderne de Wear OS. Le manque de communication et un support logiciel défaillant ont probablement poussé de nombreux utilisateurs fidèles à se tourner vers des alternatives plus fiables, scellant ainsi le destin de la marque sur ce segment très concurrentiel.

Quel avenir pour le marché des montres connectées Wear OS ?

Le départ de Mobvoi n'est pas un événement isolé, mais le symptôme d'une tendance de fond. Il fait suite à celui de Fossil l'année dernière et à la décision de Tag Heuer de développer son propre logiciel. Le marché des montres connectées sous Wear OS se consolide dangereusement autour d'un trio de géants du smartphone : Google, Samsung et OnePlus.

Cette concentration soulève une question cruciale : y a-t-il encore de la place pour des acteurs indépendants ? La réalité du marché est brutale. Les consommateurs ont tendance à acheter une montre de la même marque que leur téléphone, créant un écosystème fermé où les spécialistes comme Mobvoi, qui ne fabriquent pas de smartphones, luttent pour survivre. La fin des TicWatch serait donc moins une surprise qu'une confirmation de cette nouvelle dynamique.

Foire Aux Questions (FAQ)

Mobvoi a-t-il officiellement annoncé la fin des TicWatch ?

Non, la société n'a fait aucune déclaration officielle d'arrêt. Cependant, le retrait de la quasi-totalité de ses montres de la vente, combiné à une communication très vague, est interprété par tous les observateurs comme un abandon de facto du marché des montres connectées.

Qu'est-ce qui rendait les montres TicWatch spéciales ?

Leur principale innovation était la technologie d'affichage à double couche. Un écran LCD à faible consommation était placé par-dessus un écran OLED principal, permettant d'afficher des informations essentielles en permanence avec un impact minimal sur l'autonomie, qui pouvait atteindre plusieurs jours.

Qui sont les principaux acteurs restants sur le marché Wear OS ?

Avec les départs successifs de plusieurs marques, le marché Wear OS est désormais très largement dominé par Google avec sa Pixel Watch, Samsung avec sa gamme Galaxy Watch, et OnePlus. D'autres marques comme Xiaomi et Oppo ont également lancé des modèles, mais ces trois acteurs constituent le cœur de l'écosystème.