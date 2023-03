C'est aujourd'hui que la plateforme française Salto de streaming et de divertissement tire sa révérence. Elle avait été lancée en octobre 2020, dans le cadre d'une initiative inattendue entre les groupes audiovisuels France Télévisions, M6 et TF1, en réponse aux plateformes américaines de SVOD.

Après l'abandon du projet de fusion entre TF1 et M6, l'avenir de Salto paraissait bien sombre et les rumeurs de fermeture sont devenues une réalité. Si cette fusion avait vu le jour, France Télévisions aurait revendu ses parts dans Salto pour 45 millions d'euros.

À défaut, les trois actionnaires ont jugé que " les conditions n'étaient pas réunies pour la poursuite de Salto dans son actionnariat actuel. " Aucun repreneur n'a pu être trouvé pour Salto qui n'avait pas profité d'une diffusion sur les box des FAI.

Molotov Welcome pour les abonnés Salto

Molotov profite de la fin de Salto pour s'assurer un coup de projecteur. Entre le 27 mars et le 2 avril prochain, les anciens abonnés de Salto ont l'opportunité de bénéficier d'une offre exclusive au nom de Molotov Welcome.

Dans le giron de l'Américain FuboTV, la plateforme de streaming et de distribution TV en OTT est une proposition différente de Salto, si ce n'est l'agrégation de plusieurs chaînes. Avec Molotov Welcome, ce sont 12 mois offerts pour plus de 80 chaînes, tous les replay et deux écrans en FHD. Les chaînes du groupe M6 ne sont disponibles que pendant 2 mois.

Pas d'enregistrement cloud ou de contrôle du direct. Ce sont des possibilités réservées à Molotov Extra pour 5,99 € par mois, avec davantage de chaînes, 4 écrans en FHD, les chaînes M6 en illimité. Les abonnés à Molotov Welcome basculeront sur Molotov Extra après les 12 mois.

Pas un partenariat entre Molotov et Salto

À un moment donné, des intentions de rachat de Salto ont pu être prêtées à Molotov (Molotov TV) qui avait démenti. C'est ce 27 mars que tout abonnement à Salto est automatiquement résilié, si cela n'a pas déjà été fait. Un remboursement se fait au prorata du nombre de jours restants sur le mois en cours, ou sur l'année en cours pour l'offre annuelle.

Salto continuera de traiter les données personnelles de ses abonnés jusqu'au 27 avril. Elles seront ensuite supprimées, à l'exception des données comptables qui contiennent les factures des anciens abonnés de la plateforme.

Pour Molotov Welcome, les anciens abonnés de Salto doivent justifier d'un abonnement à Salto en février et / ou mars 2023 (facture, email de confirmation d'abonnement). En outre, ils ne doivent pas avoir été des abonnés à Molotov dans les 12 mois précédents la souscription.