Avoir un bon écran est primordial si vous souhaitez protéger un minimum vos yeux, qui sont plus fragiles qu'il n'y paraît et dans une société guidée par les écrans, certaines petites astuces permettent de les préserver au maximum. Nous allons vous présenter ici une sélection d'écrans de qualité, permettant de limiter la casse tout en profitant dans les meilleures conditions de vos activités de bureautique ou de jeu vidéo.

Commençons par l'écran gaming incurvé KTC H32S17 32". Ce moniteur incurvé de 1500R s'installera parfaitement en lieu et place de votre ancien écran. Il affiche une définition de 2560 x 1440 px à un taux de rafraichissement de jusqu'à 165 Hz. Il dispose des technologies FreeSync et G-Sync afin de s'adapter au mieux à votre carte graphique et propose un temps de réponse de seulement 1 ms, idéal donc pour n'importe quel gamer. Et pour les amoureux des vidéos ou des séries, il supporte la technologie HDR10. Des enceintes sont également intégrées et les ports HDMI et DP se connectent sur n'importe quel ordinateur, voire même aux consoles de jeux de dernière génération.

Cet écran gaming incurvé KTC H32S17 32" est commercialisé au tout petit prix de 219 € avec le code NNNFRSOLDEKTC chez Geekbuying. La livraison est gratuite sous 2 à 10 jours, depuis un entrepôt polonais.





Enchainons avec le moniteur PC KTC M27P20 Pro 27". Cet écran est doté de la technologie "Mini LED" avec une définition de 3840 x 2160 px à un taux de rafraichissement de 165 Hz, soit de la 4K UHD. Cette technologie mini LED s'apparente à la technologie OLED de nos téléviseurs, pour une image de très grande qualité, largement supérieure à un classique moniteur LCD.

Vous trouverez également un temps de réponse de seulement 1 ms, et les technologies HDR1000 et FreeSync / Gsync viennent parfaire l'image renvoyée. L'appareil intègre des enceintes, 2 ports USB 3.0, 1 port type-C, 1 port DP 1.4, 2 ports HDMI 2.1 ainsi qu'une prise écouteurs Jack 3,5 mm. Bref une belle bête !

Ce moniteur PC KTC M27P20 Pro 27" Mini LED est proposé à seulement 699,99 € sur le site officiel Geekbuying. Comptez 2 à 10 jours pour le recevoir chez vous, avec la livraison gratuite depuis la Pologne.





