On commence avec la montre connectée Amazfit Active.

Elle est dotée d'un écran AMOLED HD de 1,75 pouce et embarque cinq systèmes de positionnement satellite pour vous suivre avec précision. Et pour vos randonnées, il suffit d’importer un itinéraire via l’app Zepp pour bénéficier d’une navigation précise.

L’Amazfit Active vous accompagne au quotidien avec des conseils d’entraînement personnalisés grâce à Zepp Coach, un coach virtuel dopé à l’intelligence artificielle. Il adapte votre programme en fonction de votre emploi du temps, de vos objectifs, de votre récupération et de vos progrès pour vous aider à rester actif sans stress ni perte de temps.

En parallèle, la montre analyse votre état de préparation physique et mentale, en s’appuyant sur des données comme la qualité de votre sommeil, votre fréquence cardiaque, votre respiration ou encore votre température nocturne, afin de vous offrir une vision claire de votre forme du moment.

Connectée en Bluetooth à votre smartphone, elle permet de passer des appels, de contrôler la musique et même de stocker vos morceaux préférés pour les écouter sans téléphone. Enfin, la montre assure une surveillance continue de votre santé : fréquence cardiaque, taux d’oxygène dans le sang, niveau de stress… avec des alertes en cas de valeurs anormales. Elle se synchronise aussi parfaitement avec des applis comme Strava, Adidas Running, Apple Health, Google Fit, Relive ou Komoot.

Retrouvez l'Amazfit Active en noir à 62,93 € grâce au code SSFR10 sur AliExpress avec livraison gratuite depuis l'Espagne.





Et voici encore quelques bonnes affaires à ne pas manquer en ce moment :

Et on oublie pas non plus notre top 3 des promos de la journée (imprimante 3D Anycubic Kobra S1, écran PC Titan Army P27GR et mini PC ACEMAGICIAN AM06 PRO avec Ryzen 7 et RAM 32 Go), les vélos électriques Eleglide et Touroll à prix réduit pour les 13 ans de Geekbuying ainsi que notre top 10 des meilleures ventes flash Amazon du moment !