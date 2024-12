On commence avec la montre connectée CMF by Nothing Watch Pro 2.

Son écran AMOLED de 1,32 pouce offre des visuels nets et vibrants, grâce à une résolution améliorée et une densité de pixels élevée. Avec l’ajustement automatique de la luminosité, elle garantit une clarté optimale en toutes circonstances.

Avec 120 modes sportifs, un GPS multisystème et une intégration fluide avec Apple Health, Google Health Connect et Strava, la CMF Watch Pro 2 devient votre coach sportif idéal. Elle détecte automatiquement vos activités grâce à son algorithme de mouvement intelligent.

Gardez un œil sur votre bien-être avec un suivi continu de la fréquence cardiaque, du niveau de saturation en oxygène dans le sang et un algorithme de sommeil intelligent. Surveillez également votre niveau de stress pour mieux gérer votre quotidien.

La couronne rotative permet une navigation fluide dans les menus, tandis que les commandes gestuelles vous simplifient la vie : répondez à des appels, passez des morceaux ou consultez la météo d’un simple mouvement de poignet.

Profitez de conversations claires pendant vos appels Bluetooth grâce au microphone et au haut-parleur intégrés, renforcés par une technologie de réduction de bruit basée sur l’intelligence artificielle.

Avec une batterie conçue pour durer, la montre 2 offre jusqu’à 11 jours d’utilisation standard et jusqu'à 9 jours en mode intensif.

Retrouvez la CMF Watch Pro 2 en gris foncé à 47,99 € sur Darty au lieu de 69 €, son prix officiel. Elle est expédiée gratuitement par un vendeur partenaire depuis la France.





Et voici quelques autres bonnes affaires à découvrir aujourd'hui :

Vidéoprojecteur Acer X1229HP à 344,75 € avec le code NOEL10 (DLP, 4800 ANSI lumens, résolution native XGA 1024 x 768 px, 20000:1...)

Retrouvez également notre top 3 des promos d'aujourd'hui (tablette Xiaomi Book S 256 Go, PC portable gaming Gigabyte G6 et casque gaming Turtle Beach Stealth 600 Gen2 MAX), notre sélection d'idées cadeaux Amazon pour Noël ou encore nos bons plans stations électriques portables.