On commence avec la SolarPlay Q2501.

Avec une capacité exceptionnelle de 2160 Wh et une puissance maximale de 2400 W, elle peut alimenter sans effort la majorité des appareils nécessitant jusqu’à 2000 W.

Grâce à la technologie SolarPlay, la centrale peut se recharger entièrement en environ 1,5 heure en combinant deux sources de charge. Avec une seule entrée de 1100 W, elle atteint une charge complète en 1,8 heure.

Sa batterie lithium-fer-phosphate (LiFePO4) garantit une durée de vie exceptionnelle de 15 ans avec plus de 3 500 cycles de charge / décharge. Dotée d’un système de gestion intelligent et d’une unité de contrôle, elle optimise la tension et la température pour une utilisation sécurisée et économique.

La puissance d’entrée peut être ajustée sur cinq niveaux (de 300 W à 1100 W) pour répondre à vos besoins spécifiques et prolonger la durée de vie de l’appareil.

Équipée d’une fonction UPS (Alimentation sans interruption), la station commute automatiquement sur sa batterie interne en seulement 0,08 seconde en cas de panne de courant, garantissant une alimentation continue pour vos appareils.

La SolarPlay Q2501 est disponible à 749 € grâce au code 8M2RVWLY sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis l'UE.





