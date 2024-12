On commence avec la tablette Xiaomi Book S 256 Go.

Légère et résistante avec un corps en alliage d'aluminium et de magnésium, elle est équipée d'un grand écran tactile de 12,4 pouces avec une résolution WQHD+ (2560 x 1600 px) et une couverture complète du spectre DCI-P3, offrant des couleurs riches et fidèles à la réalité. Grâce à sa luminosité de 500 nits, elle reste parfaitement lisible même en plein jour.

La Xiaomi Book S intègre le processeur Snapdragon 8cx Gen 2, une puce ARM 64 bits de Qualcomm conçue en technologie 7 nm, garantissant des performances optimales et une autonomie d'environ 13,4 heures. Un chargeur rapide GaN de 65 W est également inclus.

Idéal pour les vidéoconférences, elle dispose d'une caméra frontale capturant des vidéos en 1080p et de deux microphones équipés de la technologie ECNS (suppression d’écho et de bruit) et Qualcomm Aqstic pour un son toujours clair.

Deux haut-parleurs stéréo puissants offrent également un audio immersif.

La tablette Xiaomi Book S 256 Go est proposée sur la Fnac par un vendeur partenaire à 307,64 € au lieu de 699,99 € (prix officiel), avec livraison recommandée gratuite.



On continue avec le PC portable gaming Gigabyte G6 KF-H3FR854KH.

Il est doté d'un écran IPS FHD+ de 16 pouces avec une fréquence de 165 Hz.

Équipé d’un processeur Intel Core i7-13620H, combinant 6 cœurs performants (4,9 GHz Turbo) et 4 cœurs efficaces (3,6 GHz Turbo) pour un total de 16 threads et un cache de 24 Mo, il gère aisément les tâches les plus exigeantes. ce PC offre une puissance exceptionnelle.



La carte graphique GeForce RTX 4060, avec 8 Go de mémoire dédiée et basée sur l'architecture ultra-efficace NVIDIA Ada Lovelace, intègre la technologie DLSS 3 alimentée par l'intelligence artificielle, qui rend les mondes virtuels plus réalistes grâce au ray tracing intégral. De plus, la suite de technologies Max-Q optimise l'ensemble du système, améliorant les performances, l'efficacité énergétique, l'autonomie de la batterie et l'acoustique, pour une expérience parfaitement équilibrée.

Son système de refroidissement Windforce garantit une efficacité optimale tout en restant silencieux. Grâce à ses 4 caloducs et 2 ventilateurs à 59 pales, il assure un refroidissement performant du processeur et de la carte graphique. Ses 4 sorties d'air permettent une dissipation thermique rapide et efficace, garantissant des performances stables même lors de vos sessions les plus intensives.

On trouve également 16 Go de mémoire DDR5, un SSD M.2 PCIe de 1 To ainsi que la technologie audio DTS:X Ultra pour un son 3D immersif.

Le PC prend en charge le WiFi 6E et le Bluetooth 5.2 et est livré avec Windows 11 Famille.

Retrouvez le PC portable gaming Gigabyte G6 KF-H3FR854KH en promotion à 999,95 € au lieu de 1 099,99 €, soit une remise de 9 % sur Rue du Commerce avec livraison offerte.



Enfin, on termine avec le casque gaming sans fil Turtle Beach Stealth 600 Gen2 MAX - Midnight Red.

Ses écouteurs de 50 mm offrent un son immersif, tandis que son microphone à bascule Gen 2 plus grand améliore la clarté de vos discussions.

Les coussinets doux et respirants ProSpecs, brevetés par Turtle Beach, sont adaptés aux lunettes et assurent un confort optimal même pendant les longues sessions de jeu. Les commandes facilement accessibles permettent de régler les préréglages audio, de moduler le retour micro et d’activer la technologie Superhuman Hearing qui vous permet d’entendre des détails cruciaux, comme les pas d’un ennemi ou le bruit d’un rechargement d’arme, pour avoir un avantage décisif.

La connexion sans fil 2,4 GHz à faible latence optimise l’audio et le chat en temps réel, sans décalage. L'audio 3D permet de donner vie à vos jeux, films et musique grâce à la technologie avancée de Sony, offrant un son surround spatial enrichi.

Avec plus de 48 heures d’autonomie, le casque vous permet de jouer sans vous soucier de la recharge. En cas de besoin, la charge rapide USB-C vous donne 8 h 30 de jeu après seulement 15 minutes de charge.

Le Stealth 600 Gen 2 MAX est conçu pour être utilisé sur PS5, PS4, PS4 Pro, Switch et PC, avec des contrôles optimisés directement via un bouton sur l’émetteur USB.

Le Turtle Beach Stealth 600 Gen2 MAX est disponible en rouge à seulement 34,99 € sur Cdiscount avec la livraison gratuite. Pour information, le site officiel indique un prix de référence de 119,99 € pour ce modèle.

