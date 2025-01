Voici pour commencer la montre connectée CMF Watch Pro 2.

Dotée d’un écran AMOLED de 1,32 pouce, elle offre des visuels éclatants et détaillés grâce à une résolution optimisée et une densité de pixels élevée. Son réglage automatique de la luminosité garantit une visibilité parfaite, quelles que soient les conditions.

Avec ses 120 modes sportifs, son GPS multisystème et sa compatibilité avec Apple Health, Google Health Connect et Strava, la montre se transforme en véritable coach sportif. Grâce à son algorithme intelligent, elle détecte automatiquement vos activités pour un suivi précis et intuitif.

Surveillez votre santé avec un suivi continu de la fréquence cardiaque, du taux de saturation en oxygène dans le sang et un système d’analyse du sommeil intelligent. Gérez également votre niveau de stress pour un meilleur équilibre au quotidien.

Passez des appels Bluetooth clairs grâce à son microphone et à son haut-parleur intégrés, optimisés par une technologie de réduction de bruit pilotée par intelligence artificielle.

La batterie offre jusqu’à 11 jours d’autonomie en utilisation standard et jusqu’à 9 jours en usage intensif.

La couronne rotative assure une navigation fluide, tandis que les commandes gestuelles simplifient vos interactions : répondez à des appels, changez de musique ou consultez la météo d’un simple mouvement de poignet.

Retrouvez la CMF Watch Pro 2 en bleu, noir, gris ou orange à 46,98 € sur AliExpress grâce au code 03CNYFR, avec la livraison gratuite depuis l'Espagne.

Pour rappel, le prix de référence de la montre s'élève à 69 €.



On continue maintenant avec le mini PC Beelink EQR5.

Il est équipé du processeur AMD Ryzen 7 5825U, doté de 8 cœurs et 16 threads, avec une fréquence pouvant atteindre 4,5 GHz. Silencieux, il intègre une alimentation de 85W.

Le mini PC prend en charge le WiFi 6 et le Bluetooth 5.2. De plus, ses deux ports Ethernet 1000 Mbps garantissent une connexion réseau fiable et performante.

Le Beelink EQR5 est livré avec 16 Go de RAM DDR4 3200 MHz (2x8 Go, extensible jusqu’à 64 Go avec 2x32 Go) et un SSD M.2 2280 PCIe 3.0 de 500 Go, extensible jusqu’à 2 To par emplacement M.2 PCIe 3.0.

Les deux ports HDMI permettent également un double affichage 4K à 60Hz.

Vous pouvez obtenir le mini PC Beelink EQR5 à 319 € avec le coupon à cocher sur Amazon.

Enfin, on termine avec le PC portable Acer Swift GO SFG14-71-76TB.

Son écran de 14 pouces OLED 2,8K (2880 x 1800 pixels) offre des visuels d’une netteté remarquable et des couleurs éclatantes grâce à la couverture intégrale de l’espace colorimétrique DCI-P3. Avec la technologie DisplayHDR True Black 500 et une luminosité maximale de 500 nits, chaque détail est magnifié.

Équipé du processeur Intel Core i7-1355U à 10 cœurs, capable d’atteindre une fréquence maximale de 5,0 GHz avec 12 Mo de cache, le Swift G14 garantit une exécution rapide et fluide, même pour les tâches les plus complexes. Associé à 16 Go de mémoire LPDDR5X, il assure une gestion efficace du multitâche et des applications gourmandes.

Le PC intègre également un SSD de 512 Go et prend en charge le WiFi 6 ainsi que le Bluetooth 5.1.

Le Acer Swift GO SFG14-71-76TB est en ce moment en promotion à 615,99 € au lieu de 1 099,99 €, soit une remise de 44 % chez Darty avec la livraison standard offerte.



