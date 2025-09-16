Encore une semaine pour profiter des offres de la rentrée Boulanger, avec pour cette dernière ligne droite de nouvelles remises à découvrir dans les rayons téléphonie, informatique, image et son et électroménager.
TOP 10 des offres Boulanger de la rentrée
- Casque gaming sans fil Akuma SEINEN H01 - Noir à 34,99 € soit -30% (léger, réduction de bruit passive, autonomie jusqu'à 15h, connectivité triple mode, microphone omnidirectionnel détachable, haut-parleurs 40 mm...)
- Enceinte Bluetooth portable Marshall Emberton III - Vert à 129,99 € soit -28% (38W RMS, autonomie jusqu'à 32h, charge rapide, IP67, technologie True Stereophonic avec son multidirectionnel)
- Montre connectée Garmin Venu Sq - Slate avec bracelet noir - Reconditionnée excellent état à 129,99 € soit -13% (écran LCD 1,3", Garmin Coach, nombre de pas, calories brûlées, fréquence cardiaque, Body Battery, cycles de sommeil, autonomie en GPS jusqu'à 14h, fonction SOS, étanche 50m...)
- Airfryer Philips Series 3000 NA352/00 à 149,99 € soit -25% (double bac, capacité totale 9 L, thermostat réglable de 40°C à 200°C, 8 programmes prédéfinis, synchronisation automatique des temps de cuisson des deux tiroirs)
- SSD externe portable Sandisk Creator PRO - 2 To à 229,90 € soit -6% (lecture et écriture 2000 Mo/s)
- Machine à espresso avec broyeur Philips Silent Brew EP3329/70 à 379,99 € soit -16% (buse vapeur, 4 recettes + eau chaude, réglage de l'intensité, de la longueur du café et de la quantité de mousse de lait)
- PC de bureau tout-en-un HP 24-cr0027nf à 699 € soit -13% + souris HP200 et imprimante HP offertes au panier (écran 23,8" IPS FHD, Ryzen 5 7520U 4 cœurs jusqu'à 4,3 GHz, carte graphique AMD Radeon, RAM 16 Go LPDDR5, SSD 512 Go, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, Windows 11)
- PC portable HP Pavilion 16-af0038nf à 769,99 € soit -23% + 100 € de bonus reprise + souris HP200 offerte au panier (16" OLED FHD 120Hz, Core i5 1334U 10 cœurs jusqu'à 4,6 GHz, carte graphique Iris Xe, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, Windows 11)
- TV Mini-LED Samsung NeoQLED TQ55QN83F 4K AI 2025 à 999 € (-23%)
- PC fixe gaming MRED GeForce RTX 5070 à 1 799,99 € soit -10% (Core i7-12700KF 12 cœurs jusqu'à 5 GHz, RTX 5070 12 Go, DLSS 4 et Reflex, RAM 32 Go DDR5 jusqu'à 192 Go, SSD 1 To, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Windows 11, alimentation 750W 80 Plus Gold)
