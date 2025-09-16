Encore une semaine pour profiter des offres de la rentrée Boulanger, avec pour cette dernière ligne droite de nouvelles remises à découvrir dans les rayons téléphonie, informatique, image et son et électroménager.

TOP 10 des offres Boulanger de la rentrée

  1. Casque gaming sans fil Akuma SEINEN H01 - Noir à 34,99 € soit -30% (léger, réduction de bruit passive, autonomie jusqu'à 15h, connectivité triple mode, microphone omnidirectionnel détachable, haut-parleurs 40 mm...)
  2. Enceinte Bluetooth portable Marshall Emberton III - Vert à 129,99 € soit -28% (38W RMS, autonomie jusqu'à 32h, charge rapide, IP67, technologie True Stereophonic avec son multidirectionnel)
  3. Montre connectée Garmin Venu Sq - Slate avec bracelet noir - Reconditionnée excellent état à 129,99 € soit -13% (écran LCD 1,3", Garmin Coach, nombre de pas, calories brûlées, fréquence cardiaque, Body Battery, cycles de sommeil, autonomie en GPS jusqu'à 14h, fonction SOS, étanche 50m...)
  4. Airfryer Philips Series 3000 NA352/00 à 149,99 € soit -25% (double bac, capacité totale 9 L, thermostat réglable de 40°C à 200°C, 8 programmes prédéfinis, synchronisation automatique des temps de cuisson des deux tiroirs)
  5. SSD externe portable Sandisk Creator PRO - 2 To à 229,90 € soit -6% (lecture et écriture 2000 Mo/s)
  6. Machine à espresso avec broyeur Philips Silent Brew EP3329/70 à 379,99 € soit -16% (buse vapeur, 4 recettes + eau chaude, réglage de l'intensité, de la longueur du café et de la quantité de mousse de lait)
  7. PC de bureau tout-en-un HP 24-cr0027nf à 699 € soit -13% + souris HP200 et imprimante HP offertes au panier (écran 23,8" IPS FHD, Ryzen 5 7520U 4 cœurs jusqu'à 4,3 GHz, carte graphique AMD Radeon, RAM 16 Go LPDDR5, SSD 512 Go, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, Windows 11)
  8. PC portable HP Pavilion 16-af0038nf à 769,99 € soit -23% + 100 € de bonus reprise + souris HP200 offerte au panier (16" OLED FHD 120Hz, Core i5 1334U 10 cœurs jusqu'à 4,6 GHz, carte graphique Iris Xe, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, Windows 11)
  9. TV Mini-LED Samsung NeoQLED TQ55QN83F 4K AI 2025 à 999 € (-23%)
  10. PC fixe gaming MRED GeForce RTX 5070 à 1 799,99 € soit -10% (Core i7-12700KF 12 cœurs jusqu'à 5 GHz, RTX 5070 12 Go, DLSS 4 et Reflex, RAM 32 Go DDR5 jusqu'à 192 Go, SSD 1 To, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Windows 11, alimentation 750W 80 Plus Gold)

bonus rachat PC portables Boulanger

Toutes les offres de la rentrée sont à retrouver sur la page dédiée Boulanger.

