On débute ce spécial téléviseurs avec le TCL QD-Mini LED 4K 65Q8C 2025 65".

Il combine une dalle 4K HDR Premium 144Hz avec la technologie Quantum Dot Pro pour offrir des images éclatantes, aux couleurs intenses et fidèles.

Grâce à la compatibilité Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10 et HLG, le téléviseur s’adapte dynamiquement à la luminosité ambiante pour garantir une qualité d'image toujours optimale, quel que soit le contenu. Son processeur AiPQ, assisté par un algorithme d’intelligence artificielle, optimise chaque scène en temps réel, affine les contrastes et améliore les sources en basse résolution via un upscaling UHD performant.

Côté audio, ce modèle embarque un système signé Bang & Olufsen d’une puissance totale de 90 W, enrichi par les technologies Dolby Atmos et DTS Virtual:X.

La partie logicielle repose sur Google TV (Android 12), offrant une interface fluide et intuitive pour accéder facilement à toutes les plateformes de streaming. Conçu également pour les joueurs, le téléviseur propose quatre ports HDMI 2.1 capables de gérer la 4K jusqu’à 144Hz, avec prise en charge du VRR, du FreeSync et de l’ALLM, garantissant un gaming fluide, réactif et sans saccades sur consoles et PC nouvelle génération.

Retrouvez la TV QD-Mini LED TCL 65Q8C 4K 2025 65" à 1 039 € avec le code 10UBA3725 chez Ubaldi (en stock dans 2 semaines). Vous pouvez également bénéficier d'un remboursement de 200 € par TCL jusqu'au 30/09.



Les modèles suivants sont également en promotion en ce moment :

Et ne manquez pas non plus notre top 3 des promos du jour avec imprimante 3D Artillery Sidewinder X4 Plus S1, trottinette électrique Xiaomi 4 Lite 2nd Gen et tablette OnePlus Pad 3 ou encore notre sélection de mini PC à prix réduit !