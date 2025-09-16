Imprimante 3D Artillery Sidewinder X4 Plus S1

Avec un volume d’impression de 300 x 300 x 400 mm, elle offre l’espace nécessaire pour concevoir de grandes pièces ou multiplier les impressions en série.

La Sidewinder X4 Plus S1 se distingue par une structure métallique solide, pensée pour garantir stabilité et longévité. Ses rails linéaires métalliques sur les axes X et Y assurent des déplacements fluides et précis, même à grande vitesse, réduisant les vibrations et l’usure pour une qualité d’impression constante.

Équipée du micrologiciel Klipper, d’une carte mère silencieuse et d’un processeur puissant, elle peut atteindre une vitesse d’impression de 500 mm/s tout en maintenant une excellente qualité.

Son hotend tout métal capable de monter jusqu’à 300°C permet d’imprimer une large variété de filaments, du PLA à l’ABS, en passant par le nylon ou les matériaux renforcés en fibre de carbone. L’extrudeuse à double engrenage assure quant à elle une extrusion régulière, y compris avec les filaments flexibles.

Son écran tactile couleur de 4,3 pouces et son système de nivellement automatique sur 121 points rendent son utilisation simple et efficace, avec des impressions réussies dès la première couche.

Retrouvez l'imprimante 3D Artillery Sidewinder X4 Plus S1 à 176,35 € grâce au code FAFR20 sur AliExpress avec livraison gratuite depuis l'Espagne.

Trottinette électrique Xiaomi 4 Lite 2nd Gen

Son cadre en acier et carbone haute résistance peut supporter jusqu’à 100 kg, offrant un déplacement fiable et confortable. Les pneus de 10 pouces absorbent efficacement les chocs et assurent une conduite souple, même sur des routes irrégulières ou accidentées. Elle assure une autonomie allant jusqu’à 25 km et une vitesse maximale de 25 km/h, portée par un moteur de 300 W capable de délivrer jusqu’à 500 W en crête, ce qui lui permet de gravir sans effort des pentes allant jusqu’à 15 %.

La batterie est protégée par un système de gestion intelligent (BMS) qui veille à sa longévité grâce à six mécanismes de sécurité contre la surcharge, les décharges excessives, les surtensions, la surchauffe, les courts-circuits et les surintensités.

Pour s’adapter à toutes les situations, trois modes de conduite sont disponibles : piéton, standard et sport, permettant de rouler au rythme qui vous convient.

Côté sécurité, on trouve un double système de freinage associant un frein à tambour avant et un E-ABS arrière pour un freinage efficace et stable, ainsi qu’un phare à haute luminosité offrant une portée de 2 à 8 mètres pour rouler sereinement de nuit.

La trottinette peut également être connectée à l’application Xiaomi Home afin d’accéder à diverses fonctionnalités pratiques comme le suivi du kilométrage, l’état de la batterie, la récupération d’énergie ou encore le verrouillage du moteur.

Vous pouvez obtenir la trottinette Xiaomi 4 Lite 2nd Gen à 279 € ou 244 € avec la carte Leclerc (prix officiel 309,99 €).

OnePlus Pad 3 (12 + 256 Go)

Sous son design monocoque en métal de seulement 5,97 mm d’épaisseur, la OnePlus Pad 3 intègre la plateforme Snapdragon 8 Elite, l’un des processeurs mobiles les plus performants du marché.

Son écran 13,2 pouces en 3,4K se distingue par une grande netteté et une profondeur de couleur sur 12 bits, accompagnés d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz et d’une luminosité de 900 nits. Le système audio à 8 haut-parleurs, combinant basses profondes et aigus clairs, complète l’expérience multimédia.

Avec sa batterie de 12 140 mAh, parmi les plus généreuses de sa catégorie, la tablette offre jusqu’à 18 heures de lecture vidéo ou 6 heures de jeu exigeant, et se recharge rapidement grâce à la charge 80 W.

Pensée pour la productivité comme pour le divertissement, elle peut afficher jusqu’à trois applications en simultané. L’intégration de l’IA OnePlus et de Gemini ajoute des fonctions pratiques comme la traduction instantanée, les résumés automatiques, la lecture audio des contenus ou l’aide à la rédaction.

Côté connectivité, OnePlus Connect assure une interaction fluide avec un smartphone OnePlus : partage de données 5G, synchronisation des notifications, transfert par glisser-déposer et même contrôle d’un Mac à distance avec gestes natifs et mode confidentialité. La tablette prend également en charge le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.4.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre test de la OnePlus Pad 3.

Vous pouvez obtenir la OnePlus Pad 3 (version 12 + 256 Go) en argent ou bleu à 385,30 € grâce au code FRFS45 sur AliExpress avec livraison gratuite depuis l'Espagne (prix officiel 599 €).



