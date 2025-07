On commence avec la montre connectée Garmin Forerunner 255.

Elle assure une autonomie remarquable pouvant atteindre 14 jours et intègre un GPS double fréquence qui assure un suivi de parcours d'une grande précision, même dans les environnements les plus exigeants.

Grâce à ses capteurs physiologiques avancés (fréquence cardiaque, SpO2, VFC, etc.), elle surveille votre forme physique en continu. Vous pouvez ainsi optimiser vos entraînements et améliorer votre récupération de manière efficace.

La montre excelle également dans l'analyse de votre sommeil, générant des rapports matinaux personnalisés pour mieux comprendre vos nuits.

Elle propose des séances d'entraînement adaptées via Garmin Coach et gère des profils avancés pour des activités comme le triathlon ou la course à pied. Vous accédez à des données détaillées telles que la cadence, le temps de contact au sol ou la longueur de foulée. La fonction PacePro ajuste même votre allure en fonction du dénivelé.

Côté sécurité, la montre détecte les incidents et peut alerter vos proches en cas de besoin. La fonction LiveTrack permet également un suivi en direct de vos activités. Enfin, elle affiche les notifications de votre smartphone et simplifie vos paiements grâce à Garmin Pay, pour des transactions sans contact rapides et pratiques.

Vous pouvez obtenir la Garmin Forerunner 255 en gris à 188,99 € avec le code 15DES129 en ce moment sur Cdiscount.

