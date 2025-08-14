On commence avec une présentation de la Garmin Forerunner 55 (42 mm).

Grâce au GPS intégré, elle enregistre avec précision les temps, l’allure et la vitesse lors de vos marches ou courses. Le moniteur de fréquence cardiaque au poignet permet de surveiller votre santé et votre bien-être, tandis que les suggestions d’entraînements personnalisées s’adaptent à vos capacités. La montre propose des fonctions avancées de course à pied, associées à un large choix de profils d’activités intégrés.

Légère et confortable, elle se porte aussi bien pendant l’effort que dans la vie quotidienne. Son bracelet en silicone, résistant et agréable, reste confortable, même lors d’efforts intenses ou de fortes transpirations. Le GPS assure un suivi précis de vos parcours, distances et intervalles, tandis que le capteur de fréquence cardiaque fournit des données détaillées et des alertes en cas de rythme anormal au repos.

Avec Garmin Coach, profitez d’entraînements gratuits et adaptatifs, élaborés par des experts, directement synchronisés sur la montre. Les suggestions quotidiennes offrent des séances variées selon votre condition physique, votre historique et votre récupération. La technologie PacePro vous aide à planifier votre stratégie pour le jour de la course, tandis que la fonction Objectif de temps estime votre heure d’arrivée. Le profil de course sur piste permet des mesures ultra-précises, et les alertes de cadence vous aident à améliorer votre technique.

La montre intègre également des outils de récupération intelligente pour optimiser vos temps de repos, un prédicteur de course tenant compte de votre condition physique et de vos entraînements, ainsi que des profils multisport incluant la course virtuelle, la natation en piscine, le Pilates, le HIIT et même des exercices de respiration. Endurante, elle offre jusqu’à 2 semaines d’autonomie en mode connecté et 20 heures en mode GPS.

Retrouvez la Garmin Forerunner 55 (42 mm) en noir à 149,99 € au lieu de 200 € (prix officiel), soit une remise de 25 % sur la Fnac.



