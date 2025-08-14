Station électrique portable Ampace Andes 1500

Elle dispose de 13 ports polyvalents capables de fournir jusqu’à 3 600 W, suffisant pour alimenter 99 % des appareils électroménagers. Sa technologie A-Boost assure une recharge ultra-rapide, avec une charge complète atteinte en seulement 55 minutes.

La centrale embarque des batteries LiFePO4 réputées pour leur sécurité, leur fiabilité et leur résistance à la chaleur, associées à la technologie SiCPrime qui offre jusqu’à 6 000 cycles de charge, tout en optimisant le rendement et en réduisant les pertes d’énergie et la chaleur générée. Un système de gestion de batterie (BMS) avancé protège efficacement contre la surchauffe, les surtensions, les courts-circuits et les surcharges.

Pilotable à distance via une application mobile dédiée, elle propose également quatre modes d’éclairage intégrés : LED, lumière d’ambiance, SOS et signal Morse.

Vous pouvez obtenir l'Ampace Andes 1500 à 499,99 € grâce au code 9OPZAH1G sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis la Pologne.

HUAWEI FreeBuds 5i

Les FreeBuds 5i sont certifiés Hi-Res Audio Wireless et offrent une réponse en fréquence étendue ainsi qu’un son HD fidèle à la source. Les haut-parleurs dynamiques de 10 mm à diaphragme composite assurent une restitution sonore équilibrée, des basses profondes aux aigus détaillés. Plusieurs égaliseurs permettent d’ajuster la signature sonore selon les goûts.

Les appels sont améliorés grâce à la réduction de bruit assistée par intelligence artificielle. Les algorithmes de traitement distinguent la voix du bruit ambiant, garantissant une communication claire où que vous soyez.

La connectivité est fluide et instantanée : en ouvrant simplement le boîtier, un appairage automatique s’affiche sur les smartphones et tablettes Huawei compatibles, grâce à la fonction "Pop-up Pair". Ils permettent également une connexion simultanée à deux appareils, facilitant les transitions entre smartphone, tablette ou ordinateur. Le mode gaming bénéficie quant à lui d’une latence réduite, assurant un son parfaitement synchronisé avec les actions à l’écran.

Les écouteurs offrent jusqu’à 28 heures d’écoute avec le boîtier lorsque le mode ANC est désactivé, ou 18,5 heures en mode ANC activé. Une charge express de 15 minutes assure environ 4 heures d’écoute.

Les commandes tactiles sont intuitives et personnalisables : appui, double-appui, appui long ou glissement permettent de gérer le volume, la lecture, les appels ou activer/désactiver le mode ANC ou le mode transparence selon les préférences.

En complément, les FreeBuds 5i intègrent des fonctionnalités utiles comme la localisation via l'application (Find My Earphones) et la détection de port pour mettre la lecture en pause dès que l’écouteur est retiré.

Les HUAWEI FreeBuds 5i sont disponibles en blanc, noir ou bleu à 49,99 € au lieu de 99,99 € en ce moment sur le site officiel.

POCO X7 Pro 5G (12 + 512 Go)

Équipé du processeur Dimensity 8400-Ultra, il adopte la première architecture CPU ARM Cortex-A725 au monde avec conception All-Big-Core et gravure en 4 nm par TSMC. Ce chipset offre des performances CPU supérieures de 34 % et une efficacité énergétique accrue de 54 % par rapport à la génération précédente, tandis que le GPU gagne 24 % en puissance et 70 % en efficacité. L’optimisation WildBoost 3.0, couplée à Xiaomi HyperOS 2, améliore le graphisme, la connectivité, le son et la stabilité des jeux pour une expérience immersive.

La dissipation thermique est confiée au système LiquidCool 4.0 avec POCO 3D IceLoop, une boucle ultra-large de 5 000 mm² séparant gaz et liquide pour tripler la conductivité thermique par rapport aux chambres à vapeur classiques. Dix capteurs de température surveillent en temps réel le fonctionnement pour maintenir des performances optimales même lors d’un usage intensif.

La batterie de 6 000 mAh offre jusqu’à 14,5 heures d’utilisation continue ou 20 heures de vidéo. Grâce à la technologie HyperCharge 90 W et à la puce Surge P2, une recharge complète s’effectue en 42 minutes.

L’écran AMOLED CrystalRes de 6,67 pouces en résolution 1,5K et taux de rafraîchissement 120Hz offre une luminosité maximale de 3 200 nits, une large gamme de couleurs DCI-P3 et une compatibilité HDR Pro. La dalle bénéficie de trois certifications TÜV Rheinland pour le confort visuel, d’une résistance à l’humidité et d’une protection Corning Gorilla Glass 7i deux fois plus résistante aux chutes et aux rayures.

Côté photo, le capteur principal Sony IMX882 de 50 MP avec grande ouverture f/1.5 capte 65 % de lumière en plus pour exceller en basse luminosité. Il est épaulé par un ultra-grand-angle de 8 MP et une caméra avant de 20 MP. La stabilisation optique OIS, le mode Réalisateur en 4K/60 fps avec OIS+EIS, l’algorithme RAW, l’IA pour l’extension ou l’effacement d’éléments, et les modes portrait à double focale offrent une polyvalence photographique avancée.

Certifié IP68, le POCO X7 Pro résiste à l’eau jusqu’à 1,5 m et à la poussière, garantissant une durabilité accrue.

L’appareil intègre des fonctions IA comme AI Notes, AI Recorder, Interprète IA et un positionnement GPS double fréquence/triple fréquence pour une navigation plus précise. L’audio profite d’un double haut-parleur avec AI Super Cinema pour un son 3D immersif et d’AI Call Boost pour des conversations claires même dans le bruit.

Le POCO X7 Pro 5G 512 Go est actuellement en promotion à 299 € (noir ou vert) au lieu de 433 € sur le site officiel Xiaomi.

Et si vous êtes un nouveau client, vous pouvez également bénéficier d'une remise supplémentaire de 20 € en récupérant le coupon sur la page.



À découvrir également sur GNT :