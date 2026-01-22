Huawei ne fait plus seulement dans la technologie grand public, mais s'invite à la table des horlogers de prestige avec sa nouvelle Watch Ultimate Design Royal Gold. Affichée au prix spectaculaire de 3 299 euros, cette pièce d'exception marque une incursion audacieuse sur un terrain habituellement réservé aux marques suisses.

Le géant chinois veut prouver qu'il peut allier savoir-faire technologique et matériaux précieux.

Quelles sont les caractéristiques de ce bijou technologique ?

Loin d'être un simple gadget, cette nouvelle création de Huawei est un véritable objet d'artisanat. Son design impressionnant repose sur une lunette en céramique violette incrustée d'or 18 carats, un boîtier forgé dans un métal liquide zirconium et un bracelet en alliage de titane. Le format est imposant, avec un boîtier de 48,3 mm et un poids de 80,9 g sans le bracelet, affirmant son caractère haut de gamme.

L'écran n'est pas en reste, avec une dalle AMOLED de 466 × 466 pixels capable d'atteindre une luminosité maximale de 3 500 nits, garantissant une lisibilité parfaite en toutes circonstances. Trois boutons physiques permettent de naviguer dans l'interface, qui met en avant un cadran de montre classique pour un style intemporel.

La performance est-elle au rendez-vous ?

Sous cette apparence luxueuse se cache une montre connectée aux capacités techniques musclées. Elle embarque une panoplie complète de capteurs pour le suivi de la santé : fréquence cardiaque, température corporelle, baromètre et même un capteur ECG pour réaliser des électrocardiogrammes. Le tout est centralisé via le système TruSense et l'application Huawei Santé.

Les sportifs les plus exigeants y trouveront leur compte avec plus de 100 modes sports, dont des disciplines spécifiques comme le golf ou le trail. Surtout, la montre est certifiée pour la plongée jusqu’à 150 mètres et intègre une fonction de communication sous-marine par sonar, permettant d'échanger des messages jusqu'à 30 mètres de profondeur. Une véritable prouesse technologique.

Quelle stratégie se cache derrière ce positionnement premium ?

Avec ce lancement, Huawei ne cherche pas à vendre des volumes, mais à construire une image de marque forte et à s'imposer sur le marché du luxe. Ce positionnement stratégique vise à démontrer une maîtrise technologique et un sens du raffinement capables de rivaliser avec les plus grands noms de l'horlogerie. C'est une manière de se différencier radicalement de concurrents comme Apple ou Samsung.

Cette offensive sur le marché du très haut de gamme coexiste avec une offre grand public toujours très populaire, comme en témoignent les promotions régulières sur des modèles comme la Watch GT 6 Pro. La Watch Ultimate Design Royal Gold est également autonome grâce à son eSIM intégrée, mais son autonomie varie : 4,5 jours avec un smartphone Android contre seulement 3,5 jours avec un iPhone.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quel est le prix de la Huawei Watch Ultimate Design Royal Gold ?

La montre est commercialisée au prix de 3 299 euros. Elle est disponible directement sur le site officiel de Huawei.

Cette montre est-elle compatible avec un iPhone ?

Oui, elle est compatible avec les iPhones, mais son autonomie est réduite. Huawei annonce moins de 3,5 jours d'utilisation avec un appareil Apple, contre 4,5 jours avec un smartphone sous Android.

Quels matériaux précieux sont utilisés dans sa conception ?

Ce modèle intègre de l'or 18 carats dans sa lunette, qui est elle-même en céramique de couleur violette. Le bracelet est en alliage de titane et le boîtier en métal liquide pour une robustesse optimale.