L'industrie des wearables tremble à nouveau. Après l'affaire Masimo qui a privé l'Apple Watch de son capteur d'oxygène, un nouveau front judiciaire s'ouvre. Une société méconnue, UnaliWear, a lancé une offensive massive contre les poids lourds du secteur, déclenchant une enquête officielle de l'USITC qui pourrait redessiner le marché américain.

Quel est le cœur du problème ?

Le litige tourne autour d'une technologie que beaucoup considèrent comme acquise : la détection de chute. UnaliWear affirme détenir la propriété intellectuelle sur les méthodes permettant de distinguer une vraie chute d'un simple mouvement brusque. L'entreprise texane met en avant sa technologie, baptisée RealFall, entraînée sur des données de "vraies" chutes, et non sur des cascades simulées comme elle le reproche à ses concurrents.

Le brevet en question décrit des algorithmes complexes basés sur l'analyse fine des capteurs de mouvement. C'est précisément l'utilisation non autorisée de ces systèmes qui est reprochée aux géants de la tech. Pour UnaliWear, la défense qui consisterait à présenter la détection de chute comme une "évolution naturelle" de la technologie ne tient pas.

Quels sont les géants de la tech impliqués ?

La liste des entreprises visées par l'enquête de l'USITC est impressionnante. On y retrouve Apple avec ses Apple Watch, Samsung et ses Galaxy Watch, Google avec ses Pixel Watch, et même Garmin, spécialiste des montres sportives. Tous ces fabricants intègrent une fonctionnalité de détection de chute, ce qui les place directement dans le collimateur de la plainte.

Chacun de ces acteurs domine une part significative du marché des wearables. Une décision défavorable aurait donc un impact colossal, non seulement sur leurs revenus, mais aussi sur l'image de leurs produits phares. La plainte d'UnaliWear met en lumière la dépendance de ces écosystèmes à des technologies qui peuvent être protégées.

Quelles pourraient être les conséquences ?

Si l'USITC donne raison à UnaliWear, la sanction pourrait être radicale : une interdiction pure et simple d'importer les modèles concernés sur le sol américain. Pour Apple, ce serait un second coup dur après avoir déjà dû désactiver la fonction d'oxymètre de pouls sur ses dernières montres connectées suite au litige avec Masimo.

Cependant, il ne faut pas s'attendre à une résolution rapide. Ces enquêtes sont longues et complexes, avec une décision finale attendue d'ici 15 à 18 mois, soit pas avant 2027. D'ici là, il est très probable que des négociations en coulisses aboutissent à un accord financier, permettant aux géants de la tech d'acquérir les licences nécessaires.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qui est UnaliWear ?

UnaliWear est une entreprise texane spécialisée dans les technologies de sécurité pour seniors. Sa montre, la Kanega, est spécifiquement conçue autour de la détection de chute et de l'alerte médicale, ce qui explique l'importance stratégique de ses brevets.

Est-ce la première fois qu'une telle affaire se produit ?

Non, ce type de litige est de plus en plus courant. L'exemple le plus récent et le plus marquant est celui de l'entreprise Masimo, qui a réussi à faire interdire temporairement l'importation des Apple Watch aux États-Unis en raison d'un litige sur la technologie de mesure de l'oxygène sanguin (SpO2).

Quand une décision sera-t-elle rendue ?

L'USITC a indiqué que les premières conclusions ne sont pas attendues avant 15 à 18 mois. Une décision finale n'interviendra donc probablement pas avant le courant de l'année 2027. Le processus est long et laisse le temps à d'éventuels accords à l'amiable.