À l'occasion de son quatrième anniversaire et jusqu'au 28 août, BuyBestGear, boutique en ligne spécialisée dans les vélos et trottinettes électriques, vous invite à découvrir des offres exclusives comprenant des réductions de prix immédiates sur les produits les plus populaires, des codes de réduction uniques ainsi qu'un tirage au sort pour tenter de gagner de nombreux cadeaux.

Voici quelques modèles de vélos électriques disponibles en réduction :

Lankeleisi MG600 Plus (2025)

Modèle tout-terrain, il intègre une batterie haute capacité de 48 V 20 Ah (960 Wh), composée de cellules Samsung, qui lui confère une autonomie remarquable pouvant atteindre 150 km en mode assistance. Cette batterie alimente un moteur sans balais de 250 W, capable d'atteindre 1000 W en crête. Avec un couple élevé de 70 Nm, il offre une excellente réactivité et des capacités de montée impressionnantes, tout en respectant la vitesse réglementaire de 25 km/h.

Un double capteur intelligent permet de basculer facilement entre un mode cadence et un mode couple. Cette technologie s'adapte à votre style de pédalage pour une sensation plus naturelle et une meilleure gestion de l'énergie, prolongeant ainsi l'autonomie. Pour une parfaite maîtrise sur tous les terrains, le vélo est équipé d'une transmission fiable Shimano Altus à 8 vitesses, qui assure des changements de vitesse fluides et précis.

Le MG600 Plus intègre un système d'éclairage avancé avec un phare puissant de 120 lumens et un feu arrière doté de clignotants pour une visibilité maximale.

Vous pouvez obtenir le Lankeleisi MG600 Plus modèle 2025 à seulement 1899 € soit 200 € d'économie à l'occasion de l'anniversaire de BuyBestGear avec livraison gratuite depuis l'UE.

Engwe L20 SE

Ce vélo pliant intègre un moteur sans balais de 250 W dans son moyeu arrière, délivrant un couple maximal de 38 Nm pour une vitesse de 25 km/h et une capacité de montée adaptée aux reliefs urbains. Le confort de conduite est optimisé par un système de double suspension et des pneus larges de type Fatbike (20" x 3"), qui absorbent efficacement les chocs tout en offrant une adhérence supérieure. Une selle rembourrée, montée sur un tube avec amortisseur, complète l'ensemble.

L'alimentation est fournie par une batterie amovible de 36 V et 15,6 Ah, sécurisée par une clé, qui promet une autonomie étendue jusqu'à 115 km en assistance. La transmission est assurée par un système Shimano à 7 vitesses avec un sélecteur SIS, permettant des changements de rapports précis et fluides pour s'adapter à toutes les conditions de route. Pour la sécurité, il est équipé d'un éclairage complet, incluant un phare avant très puissant et un feu de signalisation arrière avec feu stop.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre test du Engwe L20 SE.

Retrouvez en ce moment le Engwe L20 SE à seulement 849 € au lieu de 899 €, soit 50 € d'économie.

Vakole Y20 Pro

Vélo électrique pliant de type "fat bike", il est conçu avec un cadre ouvert en aluminium pour un enjambement facile et est pensé pour l'aventure sur tous les terrains, des routes urbaines aux chemins plus escarpés.

Une batterie au lithium de 48 V et 30 Ah (1440 Wh), composée de cellules LG, lui confère une autonomie remarquable. Vous pourrez parcourir entre 90 et 100 km en mode purement électrique, et jusqu'à 120 à 150 km avec l'assistance au pédalage. Cette batterie alimente un puissant moteur situé dans le moyeu arrière, qui délivre un couple de 60 Nm, rendant les montées faciles et agréables.

Le confort et la sécurité sont assurés par des équipements de qualité. Le Y20 Pro est doté de larges pneus "fat bike" de 20 x 4,0 pouces et d'une fourche avant à suspension verrouillable, garantissant une excellente absorption des chocs et une stabilité sur toutes les surfaces. Le freinage est confié à des freins à disque hydrauliques KTET, réputés pour leur puissance et leur fiabilité. De plus, un feu arrière intégrant des clignotants renforce votre visibilité.

Enfin, le vélo intègre un solide porte-bagages arrière en aluminium capable de supporter jusqu'à 50 kg, ainsi qu'un panier avant.

Le prix du Vakole Y20 Pro est réduit à 1 299 € au lieu de 1 599 €, soit une remise de 300 €.

Et voici quelques autres vélos électriques en promotion pour l'anniversaire de BuyBestGear :

Toutes les offres spéciales, jeux concours et codes promo exclusifs sont disponibles sur cette page dédiée.

Signalons enfin la roue de la fortune, avec de nombreux lots à gagner !