AliExpress, avec ses promos pour son 13ème anniversaire, ne cesse de nous régaler. En effet, les offres fusent dans un grand nombre de rayons et nous avons fait notre shopping pour vous en présenter quelques-unes.

Notre focus du jour : la montre connectée KUMI GT6 Pro. Cet accessoire de beauté possède un écran AMOLED de 1,3" HD. Il fonctionne en Bluetooth et est certifié IP68, donc imperméable. Cette montre est dotée d'une batterie de 300 mAh et se recharge sur sa station magnétique. Elle est capable de suivre votre sommeil, gérer différents fuseaux horaires, switcher entre les modes (sport, gestion des SMS, NFC pour ne citer qu'eux) et vous pouvez la customiser à votre guise.

Cette montre connectée KUMI GT6 Pro est vendue au prix ultra réduit de 61,99 € chez AliExpress avec le cumul d'un coupon vendeur et du code de réduction AEFR05. La livraison est prévue sous 10 jours sans frais supplémentaires.





Et n'oubliez pas de consulter nos très bons plans chez Geekbuying avec une station d'énergie OUKITEL P2001 Ultimate, des vélos, aspirateurs, etc... ainsi que notre TOP 3 du jour avec un Google Pixel 7 et un OnePlus à prix cassés, mais aussi une station météo.