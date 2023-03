Aujourd'hui, notre TOP 3 va se diriger vers la technologie portable, mais pas que. Nous vous avons concocté une sélection de deux smartphones et une station météorologique. Le tout à prix fracassé !

Commençons avec le smartphone Google Pixel 7. Ce mobile est équipé d'un écran FHD+ de 6,3" à une définition de 2400 x 1080 px. Doté d'un processeur Google Tensor G2 Titan M2, 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage, il vous contentera dans toutes les situations. Ce mobile domine la concurrence avec son capteur photo principal de 50 MP et son capteur auxiliaire de 12 MP, sans oublier sa caméra avant de 10,8 MP. Sa batterie vous octroie plus de 24 heures d'autonomie.

Ce smartphone Google Pixel 7 est vendu 449 € chez AliExpress avec le code AEFR80. Il est expédié depuis la France, gratuitement, dans un délai de 7 jours.





Continuons avec le smartphone OnePlus 11 5G. Cet appareil est doté d'un écran 2K AMOLED de 6,7" à une définition de 3216 x 1400 px avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Propulsé par un SoC Snapdragon 8 Gen 2 et épaulé par 8 Go de mémoire vive (RAM), vous ne risquez pas d'en arriver à bout. Son stockage est donné pour 128 Go et sa batterie de 5000 mAh conviendra au plus large public. Côté photo, ce smartphone intègre une triple caméra à l'arrière (50 MP, 48 MP et 32 MP) ainsi qu'une caméra frontale de 16 MP.

Ce smartphone OnePlus 11 8 / 128 Go 5G est vendu 609 € chez AliExpress avec le code de réduction AEFR80. Ce même mobile dans sa version 16 / 256 Go est vendu 699 € avec le même code. Il sera expédié depuis la France, dans un délai de 7 jours sans surcout.





Et terminons ce TOP 3 avec la station météo Bresser. Cet appareil est fourni avec un capteur 5 en 1 afin de mesurer la pluviométrie, la vitesse et la direction du vent, la température, l'hygrométrie et la pression atmosphérique. Le tout est retransmis par radio à une base de 14 cm de diagonale (5,5") qui possède un éclairage LED, en monochromatique. Le dispositif prévoit de vous donner des prévisions météorologiques sur 12 heures.

Cette station météo Bresser est vendue 79 € au lieu de 129 € soit 39% de remise immédiate chez Amazon. La livraison est prévue pour le lendemain et gratuitement pour les abonnés Prime.





