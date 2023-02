Selon les chiffres du cabinet Counterpoint Research, le marché des montres connectées a connu une croissance de 12 % sur un an en 2022. Elle est portée par les trois premiers trimestres de l'année, alors que les livraisons ont enregistré une baisse de 2 % sur un an au quatrième trimestre 2022.

Pour fin 2022, le contexte de l'inflation a pesé. Counterpoint Research souligne également un ralentissement de la croissance en Inde. Ce pays est devenu le premier marché mondial pour les montres connectées, devant la Chine.

Le segment des montres connectées avec un prix compris entre 101 $ et 400 $ est en recul. C'est par contre une hausse de 34 % pour les montres connectées à 100 $ ou moins, tandis que la progression est de 129 % pour les montres connectées à plus de 400 $.

Apple assoit sa domination

Toujours en tête… Apple avec son Apple Watch. La part de marché du groupe de Cupertino progresse à 34,1 % en 2022, contre 32,6 % en 2021. En deuxième position, Samsung stagne à 9,8 %, alors Huawei reste sur la troisième marche du podium avec une part de marché qui diminue à 6,7 %.

Source image : Counterpoint Research

Les marques Fitbit et Xiaomi disparaissent du Top 8 mondial où elles figuraient en 2021. Elles glissent respectivement à la dixième et onzième place mondiale en 2022. D'après Counterpoint Research, elles n'ont pas réussi à défendre leurs parts sur leurs principaux marchés comme l'Amérique du Nord pour Fitbit et la Chine pour Xiaomi.

Apple a connu une forte demande pour ses modèles Apple Watch Ultra, Apple Watch Series 8 et l'Apple Watch SE (2022). La diversification semble avoir été un pari gagnant. " Les livraisons annuelles ont augmenté de 50 millions pour la première fois, ce qui représente environ 60 % des revenus du marché mondial des montres connectées. "

Record de nouveaux clients pour l'Apple Watch

Lors de la publication des résultats d'Apple pour le premier trimestre de son exercice 2023 décalé et clos le 31 décembre 2022, le directeur financier du groupe a souligné le plus grand nombre de nouveaux clients jamais connu pour l'Apple Watch au cours d'un trimestre.

" Près de deux tiers des clients qui ont acheté une Apple Watch au cours du trimestre étaient de nouveaux clients pour ce produit ", a déclaré Luca Maestrei, sans entrer dans les détails.