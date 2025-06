On commence avec la TV QLED Hisense 65UXKQ 4K 65".

Elle offre une qualité d’image exceptionnelle grâce à son rétroéclairage Mini-LED, qui assure des noirs profonds, des contrastes riches et des couleurs éclatantes.

Sa dalle native 144Hz garantit une fluidité optimale, idéale pour le cinéma, le sport ou les jeux vidéo, tandis que la technologie FreeSync Premium ajuste dynamiquement la fréquence de rafraîchissement pour une expérience de jeu plus réactive, notamment avec les consoles nouvelle génération.

Les images sont sublimées par l’écosystème IMAX Enhanced, combinant contenus remasterisés, appareils certifiés et diffusion optimisée pour une immersion proche du cinéma. Le système Dynamic X-Display, avec ses 1 400 zones de rétroéclairage local, affine chaque zone de l’écran pour préserver les détails lumineux tout en offrant des noirs intenses.

Son processeur Hi-View Engine garantit une image et un son d’une qualité remarquable, tout en assurant puissance, réactivité et fluidité.

Côté audio, le système CineStage X Surround en 4.1.2 délivre un son immersif avec des basses puissantes pour accompagner chaque scène ou morceau de musique.

Retrouvez la TV QLED Hisense 65UXKQ 4K 65" à 809,99 € avec la remise déjà appliquée + la réduction de -10% supplémentaire au panier sur la Fnac ou Darty.



Et voici quelques autres modèles QLED / OLED en promotion ou bénéficiant d'offres de remboursement en ce moment sur la Fnac et Darty :

Et ne manquez pas non plus notre top 3 des promos du jour avec station électrique portable Ampace Andes 1500, souris sans fil Logitech MX Master 3S et caméra d'action Insta360 X5 ou encore notre sélection de projecteurs disponibles en ce moment à prix réduit !