Voici tout d'abord la Samsung Galaxy Watch5 44mm BT.

Elle présente un écran Super AMOLED de 1,36 pouce avec une résolution de 450 x 450 pixels, un cadran en aluminium, une résistance IP68 et une conception étanche jusqu'à 50 mètres.

Côté performance, elle est propulsée par un processeur Exynos W920, accompagné de 1,5 Go de RAM et de 16 Go de stockage. Avec Android Wear 3.5, vous pouvez accéder à tout l'écosystème Google, y compris le Play Store.

Pour le suivi de votre santé ou vos séances sportives, la Galaxy Watch5 peut mesurer la pression artérielle, la fréquence cardiaque et la composition corporelle (IMC, masse musculaire, densité osseuse...). Le suivi avancé du sommeil inclut la mesure du SpO2, la détection des ronflements et une gestion du sommeil selon vos objectifs. Pour les sportifs, elle propose un suivi détaillé, des programmes personnalisés, des mesures précises et une détection automatique d'activités.

La montre connectée Samsung Galaxy Watch5 44mm BT en graphite est disponible à 99 € chez Rakuten avec expédition à 2,99 € depuis le Luxembourg par un vendeur pro. Elle est vendue avec une garantie de 1 an. Pour rappel, le prix officiel de la Galaxy Watch5 44mm BT s'élève à 329 €.





