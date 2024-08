On commence avec la montre connectée sport Suunto 9 Peak Pro - All Black.



Testée selon les normes militaires, elle peut fonctionner dans des températures allant de -20 à 55℃, est étanche jusqu'à 100 mètres et mesure la profondeur jusqu'à 10 mètres, idéal pour l'apnée et la plongée.

La montre offre une autonomie de 21 jours en usage quotidien et jusqu'à 40 heures en mode GPS.

Elle utilise 5 systèmes satellitaires pour un positionnement précis et permet de planifier et analyser des itinéraires avec des cartes 3D, des cartes thermiques, des informations sur les types de routes et les terrains propices aux avalanches.

La 9 Peak Pro est équipée d'un cardiofréquencemètre pour surveiller la fréquence cardiaque et les niveaux d'oxygène dans le sang, ainsi que la qualité du sommeil. L'altimètre, le baromètre et la boussole vous permettent de rester informé de votre environnement et d'anticiper les dangers en milieux difficiles. Les alertes de tempête et les prévisions météorologiques vous aident à adapter vos plans à l'avance.

Elle propose plus de 95 types de sports et vous permet de créer des plans d'entraînement via l'application SuuntoPlus et de les synchroniser avec votre montre pour recevoir des rappels.

Retrouvez la montre connectée sport Suunto 9 Peak Pro modèle All Black en promotion à 299 € au lieu de 349 € (prix officiel), soit une remise de 14 % sur Amazon.



