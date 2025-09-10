On débute ce spécial montres connectées avec la HONOR Choice Watch 2i.

Elle est équipée d’un écran AMOLED haute résolution de 1,85 pouce avec verre 2,5D, offrant un affichage clair et fluide. Grâce à son microphone et haut-parleur intégrés, elle permet de passer et recevoir des appels Bluetooth tout en donnant accès à l’historique d’appels et à vos contacts favoris.

En cas d’urgence, il suffit d’appuyer cinq fois sur le bouton supérieur pour activer la fonction SOS et appeler automatiquement votre contact d’urgence (montre connectée au smartphone requise).

Certifiée 1 ATM et IP68, la Watch 2i est protégée contre l’eau et la poussière et peut être portée lors de vos séances de sport, sous la pluie ou en vous lavant les mains.

La montre prend en charge 109 modes sportifs, avec enregistrement et cartographie de vos trajets lors d’activités en extérieur. Connectée à votre smartphone, elle exploite ses données GPS pour un suivi précis de vos mouvements. Elle assure également jusqu'à 14 jours d'autonomie.

Vous pouvez retrouver la HONOR Choice Watch 2i en noir ou blanc à 38,50 € en ce moment sur Amazon (prix officiel 119,90 €).

Les montres suivantes sont également proposées en réduction :

