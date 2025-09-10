Casque Bluetooth Edifier WH950NB

Certifié LDAC, il prend en charge le Hi-Res Audio sans fil pour offrir une restitution sonore d’une grande richesse et d’une clarté remarquable. Selon la situation, vous pouvez activer le mode son ambiant ou la réduction du vent grâce à deux options d’annulation active du bruit.

Doté d’un diaphragme composite en titane de 40 mm, le casque restitue un son équilibré et naturel, fidèle à tous les styles musicaux. L’application Edifier intègre en plus un contrôle de volume sécurisé, limitant le niveau sonore à 85 dB afin de protéger votre audition, sans compromettre la qualité d’écoute.

Équipés d’un processeur de signal audio, les microphones du WH950NB captent la voix avec précision pour assurer des conversations claires et naturelles. Le casque bénéficie également d’un appairage Bluetooth simple et rapide sur Android via une seule touche.

Le casque assure une autonomie allant jusqu’à 55 heures (34 heures avec ANC activé), et une charge rapide de 10 minutes suffit à obtenir 7 heures d’écoute supplémentaires. Pour adapter le rendu à vos préférences, vous pouvez personnaliser l’égalisation ou choisir parmi les préréglages disponibles (Classique, Dynamique, etc.).

Les coussinets en mousse à mémoire de forme recouverts de cuir protéiné souple assurent un confort optimal même après plusieurs heures. Via l’application Edifier Connect, vous pouvez également définir une minuterie d’arrêt, régler des alarmes et gérer votre temps d’écoute facilement.

Retrouvez le casque Edifier WH950NB en noir ou blanc à 85,49 € au lieu de 89,99 € sur Amazon en ce moment (prix officiel 218,90 €).

PC portable Acer Aspire A14-53M-92X3

Animé par le puissant processeur Intel Core Ultra 9 288V, capable d’atteindre 5,1 GHz en fréquence turbo, il assure une réactivité remarquable, aussi bien pour les tâches professionnelles exigeantes que pour le divertissement. Ses 32 Go de mémoire DDR5 garantissent une fluidité sans faille, même en multitâche intensif.

La carte graphique Intel Arc assure des rendus fluides et réalistes, avec un haut niveau de détail. Le SSD PCIe de 1 To assure quant à lui un démarrage quasi instantané et une gestion efficace des fichiers volumineux. À cela s’ajoutent des fonctionnalités IA avancées, pensées pour anticiper vos besoins et optimiser votre productivité au quotidien.

Conçu dans un châssis en aluminium léger et robuste, l’Aspire 14 AI est doté d'une charnière à 180° et d'un écran OLED de 14 pouces en résolution WUXGA (1920 x 1200 px), qui délivre des couleurs éclatantes et des images d’une grande précision. Grâce à la certification DisplayHDR True Black 500, les noirs sont profonds et les contrastes intenses.

Les bordures ultrafines et le format 16:10 maximisent l’espace d’affichage, idéal pour travailler sur plusieurs applications en même temps. Côté connectivité, l’Aspire 14 AI supporte le Bluetooth 5.4 et intègre également deux ports Thunderbolt 4.

L'Acer Aspire A14-53M-92X3 est en promotion à 1 099,99 € au lieu de 1 299,99 €, soit une remise de 15 % chez Boulanger en ce moment.

Vous pouvez également bénéficier d'un bonus reprise de 100 € ainsi que d'un remboursement de 100 € par Acer jusqu'au 15/10.

Station électrique portable DJI Power 1000 V2

Avec ses ports USB-C de 140 W (280 W au total), elle alimente efficacement vos équipements et retrouve 80 % de sa capacité en seulement 37 minutes grâce à sa technologie de charge rapide.

Équipée d’une batterie LFP de 1 024 Wh, d’un BMS intelligent et d’un boîtier ignifuge, elle offre une sécurité optimale, même dans des environnements difficiles, et garantit une durée de vie pouvant atteindre 10 ans.

Avec son alimentation sans interruption ultra-rapide de 10 ms, la Power 1000 V2 assure le bon fonctionnement de vos appareils même en cas de panne électrique. Silencieuse avec seulement 26 dB, elle reste discrète, y compris en intérieur.

De plus, sa compatibilité avec la charge super rapide SDC permet de recharger certaines batteries de drones DJI en seulement 30 minutes

Vous pouvez obtenir la station DJI Power 1000 V2 à 629 € au lieu de 899 €, soit une remise de 30 % sur Amazon (prix officiel 999 €).



À découvrir également sur GNT :