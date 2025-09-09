On commence ce spécial PC portables avec le modèle convertible HP Envy 16-ac0000sf.
Il est propulsé par le processeur Intel Core Ultra 5 125U, combinant 12 cœurs et 14 threads, avec une fréquence pouvant atteindre 4,3 GHz grâce à la technologie Intel Turbo Boost et un cache L3 de 12 Mo. Il offre ainsi des performances solides pour la productivité, le multitâche et les usages quotidiens, tout en bénéficiant d’une puissance de traitement améliorée par l’IA pour optimiser vos applications et accélérer les tâches.
Son grand écran tactile OLED de 16 pouces en résolution 3K garantit une qualité d’affichage exceptionnelle, avec des couleurs riches, des contrastes profonds et une grande précision.
La partie graphique est assurée par Intel Graphics, offrant un rendu fluide pour la navigation, la bureautique et le visionnage de contenus en haute définition.
Enfin, le PC fonctionne sous Windows 11 Famille, prend en charge le WiFi 7 et intègre 16 Go de mémoire vive ainsi qu'un SSD de 512 Go.
Retrouvez le HP Envy 16-ac0000sf à 978,11 € au lieu de 1 099 €, soit une remise de 11 % sur Amazon.
Les modèles suivants sont également à prix réduit en ce moment :
- Asus Vivobook 14 S1404VA-JAL999W à 499,99 € soit -23% (14" FHD, Core i5-1335U 10 cœurs jusqu'à 4,6 GHz, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Iris Xe Graphics, WiFi 6E, Windows 11 Home, charnière à 180°)
- Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 à 629,99 € soit -19% (15,6'' IPS FHD, Ryzen 5 5625U 6 cœurs jusqu'à 4,3 GHz, RAM 16 Go DDR4, SSD 1 To, Radeon Graphics, WiFi 6, Windows 11 Home)
- Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10 à 749,99 € soit -17% (16'' IPS WUXGA 1920 x 1200, Core i5-13420H 12 cœurs jusqu'à 4,6 GHz, RAM 16 Go DDR5, SSD 1 To, Intel UHD Graphics, WiFi 6E, Windows 11 Home)
- HP Omnibook 5 Flip 14-fp0000sf à 829 € (14" WUXGA 1920 x 1200 OLED tactile, Core i7-1355U 10 cœurs jusqu'à 5 GHz, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Iris Xe Graphics, WiFi 6, Windows 11) Expédié sous 1 à 2 mois
- MacBook Air 13" M4 à 999 € + remise de 50 € au panier (13,6" Liquid Retina, RAM 16 Go, SSD 256 Go, Touch ID, Apple Intelligence, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3)
- MSI Summit E13 Flip Evo A13MT-200FR à 1 299 € soit -24% (13,4" IPS FHD+ 120Hz tactile, 100% sRGB, Core i5-1340P 12 cœurs jusqu'à 4,60 GHz, RAM 16 Go LPDDR5, SSD 512 Go, Iris Xe Graphics, WiFi 6E, Windows 11 Pro, charnière à 360°)
