On commence ce spécial PC portables avec le modèle convertible HP Envy 16-ac0000sf.

Il est propulsé par le processeur Intel Core Ultra 5 125U, combinant 12 cœurs et 14 threads, avec une fréquence pouvant atteindre 4,3 GHz grâce à la technologie Intel Turbo Boost et un cache L3 de 12 Mo. Il offre ainsi des performances solides pour la productivité, le multitâche et les usages quotidiens, tout en bénéficiant d’une puissance de traitement améliorée par l’IA pour optimiser vos applications et accélérer les tâches.

Son grand écran tactile OLED de 16 pouces en résolution 3K garantit une qualité d’affichage exceptionnelle, avec des couleurs riches, des contrastes profonds et une grande précision.

La partie graphique est assurée par Intel Graphics, offrant un rendu fluide pour la navigation, la bureautique et le visionnage de contenus en haute définition.

Enfin, le PC fonctionne sous Windows 11 Famille, prend en charge le WiFi 7 et intègre 16 Go de mémoire vive ainsi qu'un SSD de 512 Go.

Retrouvez le HP Envy 16-ac0000sf à 978,11 € au lieu de 1 099 €, soit une remise de 11 % sur Amazon.

Les modèles suivants sont également à prix réduit en ce moment :

