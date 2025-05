Voici tout d'abord la Xiaomi Watch 2.

Dotée d’un écran AMOLED HD de 1,43 pouce (466 x 466 pixels), elle garantit une excellente lisibilité, même en plein soleil. Son mode Always-on display permet de garder un œil sur l’essentiel à tout moment, sans avoir à activer l’écran.

Côté autonomie, elle assure jusqu’à 65 heures d’utilisation, y compris avec l’affichage permanent activé.

Grâce à Wear OS by Google, accédez facilement à vos applications Google favorites directement depuis votre poignet. La montre permet également de passer des appels via Bluetooth et de profiter d’une navigation précise grâce à son GPS double bande.

Pensée pour les sportifs et le bien-être, elle embarque plus de 150 modes d’entraînement, des capteurs de santé optimisés pour un suivi continu, et une étanchéité jusqu’à 50 mètres.

Retrouvez la Xiaomi Watch 2 en noir à 99 € au lieu de 199 € (prix officiel) sur la boutique Orange jusqu'au 27 mai.





