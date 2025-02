Voici tout d'abord la tablette Doogee T36 2025 256 Go.

Elle est dotée d'un écran IPS Full HD+ de 12 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Sa certification Widevine L1 permet le streaming en véritable 1080P sur des plateformes comme YouTube, HBO et Prime Video.

Avec ses 20 Go de RAM (8 Go + 12 Go) et ses 256 Go de ROM, extensible jusqu'à 2 To avec une carte Micro SD / TF, la T36 permet un multitâche fluide et un stockage ample pour vos contenus multimédia.

La batterie de 8 800 mAh assure une longue autonomie, et la charge rapide de 10 W permet une recharge plus rapide. La fonction OTG permet également d'utiliser la tablette comme batterie externe pour recharger d'autres appareils lors de vos déplacements.

Pour les photos et vidéos, la tablette est équipée d'un appareil photo principal de 13 MP et d'une caméra frontale de 8 MP, avec la technologie FaceID pour une sécurité renforcée grâce à la reconnaissance faciale. Elle dispose également de deux haut-parleurs et d'une prise casque de 3,5 mm.

La Doogee T36 intègre un processeur octa-core Unisoc T620, assurant une utilisation et un streaming fluides et performants.

Retrouvez la tablette Doogee T36 2025 256 Go en noir ou bleu à 209,99 € au lieu de 289,99 €, soit une remise de 28 % sur Amazon.





Et voici quelques autres tablettes Doogee proposées en ce moment en promotion :

