Dans un article paru ce samedi, le site Android Authority a effectivement partagé de multiples images permettant de découvrir les futurs cadrans qui devraient être proposés avec la seconde montre connectée de Google.

Ce sont donc quatre cadrans de base, tous hautement personnalisables, qui devraient faire leur apparition à l'automne avec la Pixel Watch 2. On devrait retrouver des cadrans :

"Accessible" (avec un affichage numérique de l'heure),

Source Android Authority

"Arc" avec un affichage analogique,

Source Android Authority

"Bold Digital" avec des chiffres affichés en caractère gras

Source Android Authority

"Analog Bold" avec un affichage analogique, mais des chiffres 12, 3, 6 et 9 ronds.

Source Android Authority

Évidemment, chaque montre pourra être personnalisée selon les besoins de l'utilisateur avec l'ajout de fonctions pour le niveau de charge, les rappels ou l'heure du lever du soleil. La couleur de ces différents cadrans peut également être changée grâce à un thème dynamique emprunté à Android et intégré sur WearOS 4. Les teintes de la montre seront directement intégrées dans les menus de la watch, à l'instar des fonds d'écran sur nos smartphones.

Notons également que l'appareil afficherait une définition de 454 x 454 px, laissant supposer que ce sera la résolution de l'écran de la Pixel Watch 2. Pour rappel, le premier modèle arborait une résolution de 450 x 450 pixels. Il est toutefois possible que les images aient été agrandies ou réduites.

Pour l'instant, les fuites concernant la future Google Pixel Watch 2 ont été plutôt limitées. La montre pourrait notamment bénéficier d'un processeur plus performant et plus économe en énergie, le Snapdragon W5+ Gen 1, d'un boîtier en aluminium plus léger et de fonctionnalités de suivi de la santé plus avancées. Cependant, on ignore encore si Google conservera le même format compact ou améliorera la batterie de sa montre. De plus, aucune fuite d'image n'a encore été partagée la concernant.

Nous devrions en apprendre davantage sur la Google Pixel Watch 2 lors de son annonce officielle. Si Google suit son calendrier habituel, celle-ci devrait avoir lieu au début du mois d'octobre, en même temps que la présentation des prochains smartphones Pixel 8 et Pixel 8 Pro.