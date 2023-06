La gamme de smartphones Pixel 8 se prépare pour le second semestre et mettra en valeur les nouvelles possibilités d'Android 14. Les appareils mobiles devraient reprendre en bonne partie le design et les caractéristiques de la série actuelle mais avec un processeur mobile Google Tensor G3 sensiblement amélioré et une partie photo profitant de modules plus aboutis.

Ce ne seront a priori pas les seules surprises des prochains smartphones de Google. Le site Android Authority évoque en effet du nouveau du côté de leur connectique USB-C.

Le standard USB Type-C a connu un certain nombre d'améliorations ces dernières années, lui permettant de gérer des fonctionnalités en dehors de la charge et de la synchronisation.

Du DisplayPort dans l'USB-C

Android Authority rappelle que les 12 broches de la connectique peuvent être ainsi modulées pour supporter par exemple une connectique Thunderbolt. Mais il est aussi possible d'en faire un connecteur supportant le DisplayPort.

Rendu du Pixel 8

Cette fonctionnalité permet d'éviter à des appareils compacts de devoir embarquer un connecteur HDMI pour assurer un affichage sur grand écran. Selon les sources d'Android Authority, Google devrait proposer sur les Pixel 8 et Pixel 8 Pro un mode DisplayPort Alt qui pourrait assurer un mode PC une fois l'appareil relié à un écran externe.

En ajoutant un clavier et une souris sans fil, les smartphones pourraient devenir de véritables clients légers. Plusieurs fabricants ont déjà tenté de proposer une telle possibilité.

Le mode Desktop de retour dans les smartphones ?

Motorola le proposait dès le début des années 2010 avec le Motorola Atrix transformant le smartphone en PC d'appoint par l'intermédiaire d'un dock disposant de connectiques.

Plus récemment, Samsung a proposé son mode DeX transformant ses smartphones haut de gamme en ordinateur léger d'abord par l'intermédiaire d'un dock, puis directement depuis le port USB-C.

Et pour soutenir cette hypothèse des Pixel 8 pouvant utiliser l'USB-C comme port DisplayPort, il semblerait que la beta d'Android 14 contienne des références au support du mode Display Alt en USB-C, avec des optimisations pour assurer un mode desktop. Toutes les conditions semblent donc réunies.