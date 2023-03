Aujourd'hui, nous allons vous proposer trois articles à prix réduit. En effet, le cours de la vie est de plus en plus cher et notre pouvoir d'achat est réduit. Pour lutter contre cela, les e-commerçants nous proposent régulièrement des offres sur des produits avec promotion.

Commençons avec l'aspirateur sans sac Bosch Série 2 BGC05AAA1. Cet aspirateur possède un réservoir de 1,5 litre et est parfaitement adapté à tous types de sol. Son poids plume vous permet de le transporter aisément, pratique si vous avez un étage à monter pour faire le ménage. Son moteur de 700W vous octroie la possibilité d'aspirer efficacement n'importe quelle poussière.

Cet aspirateur sans sac Bosch Série 2 BGC05AAA1 est vendu 87,89 € au lieu de 124,99 € soit 30% de remise immédiate chez Amazon. La livraison est gratuite sous 48h pour les abonnés Prime.

Continuons avec le disque SSD PNY CS900 SATA 2 To. Ce disque SSD 2,5" possède une interface SATA 6 Gbps. Ses débits de transfert sont donnés pour 550 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture, ce qui est plus de 3 fois plus rapide qu'un disque dur mécanique (HDD). Autre avantage d'utiliser un disque flash plutôt qu'un HDD, il ne craint pas les chutes, car il ne possède aucune pièce en mouvement.

Ce disque SSD PNY CS900 SATA 2 To est vendu 109,99 € au lieu de 147,63 € sur Cdiscount. La livraison est gratuite sous 2 jours.

Et terminons ce TOP 3 avec la montre connectée Xiaomi Mi Watch 46 mm. Cette montre étanche à 50 mètres possède 17 modes de sport ainsi qu'un capteur cardiaque. Elle se mariera très bien à vos vêtements et ne modifiera pas votre style habituel. La fonction GPS qu'elle intègre vous permettra d'avoir un suivi constant de vos déplacements, et le tout sera lisible et sur la montre et sur votre smartphone.

Cette montre connectée Xiaomi Mi Watch 46 mm est commercialisée 107,48 € au lieu de 155 € soit 31% de remise chez Rue du commerce.





Et n'oubliez pas de consulter notre article sur les télémètres laser professionnels et de loisir en promotion ainsi que notre focus sur la marque BLUETTI avec une annonce et des promotions.