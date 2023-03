Aujourd'hui, nous allons vous présenter les meilleures offres que nous avons trouvé sur les télémètres laser. Bien qu'ils soient, le plus souvent, exploités dans le monde du travail, leur utilisation s'est démocratisée dans le sport, notamment pour le golf et la chasse. Ces outils vous permettent de mesurer l'écart qu'il y a entre votre appareil et le point que vous visez. Nous traiterons, ici, les deux types de télémètres laser précédemment cités.

Télémètre laser de travail

Ces boitiers, le plus souvent de grande marque, se caractérisent de par leur format, la distance à laquelle vous pouvez prendre vos mesures et par leur précision, qui est le plus souvent de l'ordre du millimètre.

Le télémètre laser Bosch Professional GLM 40 est un appareil fonctionnant avec deux piles AAA 1,5V. Il est capable de prendre des mesures à des distances allant de 0,15 à 40 mètres et possède une fonction mémoire, vous permettant de stocker vos 10 dernières mesures. Ce laser de classe 2 est précis à plus ou moins 1,5 mm. De par le segment dans lequel il se situe, il est certifié IP54 et résiste aux chutes de 1 mètre.

Ce télémètre laser Bosch Professional GLM 40 est vendu 79,80 € au lieu de 118,80 € soit 33% de réduction chez Amazon. La livraison est prévue pour le lendemain, gratuitement, pour les clients Prime.

D'autres télémètres laser de travail sont également en promotion à savoir :

Télémètre sportifs

Nous n'aurions pas pu parler des télémètres laser sans aborder le sujet des télémètres sportifs. En effet, ils n'ont pas exactement la même utilité que leurs confrères qui servent à travailler. Ces dispositifs, plutôt destinés aux loisirs, servent à mesurer une distance, mais avec vos yeux. Ils sont utilisés le plus souvent à la chasse et au golf (d'autres utilisations possibles). Ils servent, notamment, à mesurer une distance, mais aussi une inclinaison, une estimation de la force et du sens du vent et bien d'autres choses.

Parlons du télémètre de golf AOFAR GX-6F. Cet appareil, à scan continu, est plutôt axé sur le golf. En effet, il possède la technologie de verrouillage du mât de drapeau, pour que vous puissiez viser au plus proche du trou. Il est en mesure de prendre des valeurs jusqu'à 454 mètres et est réglementaire pour les tournois.

Ce télémètre de golf AOFAR GX-6F est vendu 69,99 € au lieu de 84,99 € soit 18% de remise immédiate chez Amazon. La livraison est gratuite et prévue pour le lendemain.

D'autres télémètres de loisir sont également en promotion à savoir :







