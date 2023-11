Commençons par la montre connectée Xiaomi Watch S1. À la fois robuste et élégante, elle est dotée d'un large écran AMOLED HD de 1,43 pouce en verre saphir résistant aux rayures et d'un cadre en acier inoxydable, ainsi que d'une navigation fluide en 60 Hz. Elle est livrée avec deux bracelets, un en cuir et un autre en caoutchouc fluoré.

117 modes d'entrainement sont disponibles, dont 19 modes professionnels et avec Strava et Apple Health, la montre assure une surveillance continue de votre santé (fréquence cardiaque, oxygène dans le sang, suivi du sommeil...).

Equipée d'une batterie de 470 mAh, elle vous fait bénéficier de 12 jours d'autonomie et d'un chargement sans fil. Avec le Bluetooth, vous pouvez passer des appels en un clic.

Etanche jusqu'à 50 mètres, elle peut être utilisé pour la natation sans problème.

La montre connectée Xiaomi Watch S1 est en promotion à 149,99 € au lieu de 257,89 €, soit une remise de 42% sur Amazon. La livraison est gratuite.

