Commençons par le vélo électrique Hitway BK8. Il est muni de pneus 26 pouces et son cadre robuste en alliage d'aluminium ultra léger résiste à l'oxydation, fournit un excellent amorti ainsi qu'une grande maniabilité. Le moteur performant de 250 W permet d'atteindre une vitesse maximale de 25 km/h. Il offre également une autonomie jusqu'à 90 km grâce à la batterie lithium amovible 36V - 11,2AH.

Le BK8 est équipé d'un dérailleur Shimano 7 vitesses, et les freins à double disque avant/arrière et les freins électroniques raccourcissent drastiquement la distance d’arrêt.

Les phares à LED et la sonnette vous assurent plus de sécurité, et un porte-bagage arrière est intégré.

2 modes de conduite sont disponibles, dont un mode cyclomoteur qui est une assistance à la pédale, fournissant jusqu’à 50% de la puissance de votre pied.

Le vélo électrique Hitway BK8 est proposé à 587,99 € au lieu de 649,99 € pour le Black November sur Cdiscount, soit une remise de 9%.



Passons maintenant à la Smart TV LG OLED evo. Elle offre une expérience immersive et des contrastes saisissants avec son écran OLED 55 pouces à affichage UHD 4K et HDR ainsi que son puissant processeur Alpha 9 Gen 5 AI 4K (Quad Core).

La dalle 100 Hz alliée à la technologie FreeSync réduisent les saccades d'images et assurent plus de fluidité, et le téléviseur vous fait bénéficier d'une grande qualité sonore.

Il est également compatible avec Alexa et Google Assistant et vous assure une consommation énergétique réduite.

La Smart TV LG OLED evo est en ce moment au prix de 1 149,00 € au lieu de 1 990 €, soit une remise de 42% sur Rue du Commerce. Livraison à partir de 34,99 €.

Enfin, terminons avec la friteuse sans huile Tefal Actifry & Grill Genius. La technologie de friture à air garantit une cuisson plus saine et des frites plus croustillantes avec 99 % de matière grasse en moins. Une fonction Gril est disponible, avec une grille en fonte incluse et des programmes dédiés. 9 menus automatiques sont pré-enregistrés.

La cuisson est toujours homogène grâce à la pale de brassage brevetée qui remue les ingrédients à votre place et vous fait gagner du temps.

La friteuse est munie d'un hublot en verre pour surveiller la cuisson et d'une interface intuitive. Un livre de recettes numérique vous accompagne en vous donnant des tonnes d'idées de préparations.

Tout se nettoie aisément, le panier et la grille peuvent être passés au lave-vaisselle.

La friteuse sans huile Tefal Actifry & Grill Genius est en réduction à 199,99 € au lieu de 249,99 €, soit une remise de 20% sur Amazon. La livraison est gratuite.

