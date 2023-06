Comme promis, Motorola lève le voile sur ses nouveaux smartphones avec écran repliable en s'appuyant toujours sur le format clapet, son design de prédilection depuis la renaissance de sa marque RAZR en 2019.

Le fabricant est présent sur le segment depuis les débuts et renouvelle chaque année son modèle...ou ses modèles concernant la nouvelle gamme RAZR 40. Car deux smartphones sont annoncés : le RAZR 40 et le RAZR 40 Ultra, permettant de toucher différentes cibles.

Motorola RAZR 40 : l'écran pliable à prix abordable

Le Motorola RAZR 40 mise sur un écran interne souple de 6,9 pouces en résolution FHD+ et rafraîchissement 144 Hz, associé à un petit affichage externe 1,47 pouce qui affichera des notifications sans avoir à ouvrir le smartphone.

Dans le prolongement de l'écran externe sont logés deux modules photo, un capteur principal de 64 mégapixels et un ultra grand angle de 13 mégapixels, tandis que l'on pourra compter sur un module de 32 mégapixels en poinçon dans l'écran principal pour les selfies.

Il embarque un processeur Snapdragon 7 Gen 1 avec 8 ou 12 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage et dispose d'une batterie de 4200 mAh avec charge rapide filaire de 30W et charge sans fil de 5W.

Le smartphone Motorola RAZR 40 sera lancé durant le mois de juin 2023 au prix de 899 euros en version 8 / 256 Go.

Motorola RAZR 40 Ultra, le puissant smartphone format clapet

De son côté, le Motorola RAZR 40 Ultra offre un affichage interne souple de 6,9 pouces pOLED Full HD+ avec rafraîchissement d'écran 165 Hz. Comme aperçu dans les fuites, sa nouveauté vient de son grand écran externe de 3,6 pouces qui permettra d'utiliser plus largement le second affichage sans avoir à ouvrir le smartphone.

La variante Ultra est également plus puissante en embarquant un processeur mobile Snapdragon 8+ Gen 1 avec 8 à 12 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage. Ce ne sera donc pas le plus récent Snapdragon 8 Gen 2 qui sera proposé ici, sans doute de manière à tenir les coûts.

Pour la partie photo, il s'appuiera sur un capteur principal de 12 mégapixels et un ultra grand angle de 13 mégapixels. La batterie embarquée offrira une capacité de 3800 mAh avec une charge rapide filaire de 33W et une charge sans fil de 5W.

Le Motorola RAZR 40 Ultra arrive sur le marché français au prix de 1199 euros dans sa version 8 / 256 Go.

Les deux smartphones proposeront Android 13 avec une interface pure d'Android et devraient être plutôt fins et légers. En revanche, ils n'offiront guère de protection contre les éclaboussures, les infiltrations de poussière et les immersions.