Après l'annonce de la fin de Fakespot et de Pocket qui cesseront de fonctionner le 1er juillet et le 8 juillet, la liste des victimes s'allonge de manière inquiétante pour Mozilla.

La fin d'outils basés sur l'IA

Permettant de distinguer un texte humain d'un contenu généré par une machine, l'extension Deep Fake Detector pour Firefox affichera son dernier score le 26 juin prochain.

Un message d'adieu laconique a été publié : « Mise à jour importante : Deep Fake Detector sera fermé le 26 juin 2025. À compter du 26 juin, vous ne pourrez plus utiliser Deep Fake Detector. Merci de votre soutien. »

L'extension Orbit pour Firefox, un projet d'IA axé sur la confidentialité, tire également sa révérence à la même date.

La confidentialité en grande perdante ?

La disparition d'Orbit est sans doute plus symbolique. Cet outil se distinguait par son approche respectueuse de la vie privée. Grâce à l'IA, il pouvait résumer et répondre à des questions sur du contenu web comme des articles et des vidéos.

Les requêtes étaient traitées par le grand modèle de langage Mistral 7B (Mistral AI) hébergé dans l'instance GCP (Google Cloud Platform) de Mozilla. À la place d'Orbit, il sera possible de se tourner vers le panneau latéral actualisé de Firefox pour se connecter à des chatbots IA.

Un changement de cap qui est susceptible de laisser un goût amer aux utilisateurs pour qui la confidentialité était le principal atout d'Orbit.

Une stratégie de survie pour Firefox

Pourquoi un tel sacrifice ? Mozilla martèle que ces coupes sont indispensables. En tant que seul acteur majeur du secteur à ne pas être la propriété d'un géant de la tech, ses ressources sont comptées.

Pour espérer rester dans la course face à une concurrence féroce, la stratégie est donc claire : concentrer l'argent et les talents d'ingénierie sur le cœur du réacteur que constitue le navigateur Firefox. Une façon de recentrer les forces pour assurer sa pérennité.