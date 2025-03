On commence avec le PC portable Acer Swift SF14-11-X54K.

Son écran WQXGA IPS 120 Hz de 14,5 pouces (2560 x 1600 px) aux bords fins délivre des images éclatantes et des couleurs réalistes. La technologie BlueLightShield réduit la lumière bleue pour un meilleur confort visuel, tandis que Color Intelligence optimise le contraste.

Propulsé par un processeur Qualcomm Snapdragon X Plus et une NPU AI Qualcomm Hexagon, le Swift 14 offre des performances fluides et une intelligence artificielle avancée.

Avec 16 Go de RAM LPDDR5X, un SSD PCIe NVMe de 1 To et des graphiques Qualcomm Adreno, il garantit rapidité et réactivité.

Découvrez une nouvelle manière d’interagir avec votre PC grâce à Copilot+ : trouvez, créez et réalisez vos tâches plus rapidement en exploitant toute la puissance de l’intelligence artificielle.

Le PC prend également en charge le WiFi 7 et le Bluetooth 5.4.

Retrouvez l'Acer Swift SF14-11-X54K à 799 € au lieu de 988,42 €, soit une remise de 19 % sur Amazon.





Et voici encore quelques belles réductions à découvrir :

