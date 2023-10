Voici notre sélection des meilleurs bons plans du jour sur divers produits et chez différentes enseignes.

Commençons par le PC portable gaming Gigabyte G5 MF. Il offre 2 emplacements M.2, une baie remplaçable de 2,5 pouces, un SSD PCIe 4.0 x 4 de 512 Go et une mémoire DDR4 de 64 Go max.

Il possède un processeur puissant Intel Core i5 série H de 12ème génération de 4,5 GHz, un GPU GeForce RTX série 40 avec Ray Tracing en temps réel, IA et ombrage programmable.

L'écran IPS 144 Hz vous offre des images détaillées, fluides et vives et vos yeux restent protégés grâce à la réduction de lumière bleue et l’anti-scintillement.

Il bénéficie d'un très bon système de refroidissement Windforce, avec 4 caloducs et 2 ventilateurs, ainsi que 3 sorties d’air.

Le PC portable gaming Gigabyte G5 MF est en ce moment à 799,99 € au lieu de 1 199,99 €, soit 33% de remise sur Rue du Commerce. La livraison est à partir de 2,99 €.



D'autres PC portables sont en promotion, comme :

Vous pouvez retrouver l'ensemble des offres spéciales ordinateurs portables pour les 24 ans de Rue du Commerce sur cette page dédiée.



D'autres produits affichent des réductions, à savoir :

Réfrigérateurs

Imprimantes

Retrouvez tous les bons plans d'automne chez Boulanger sur cette page.

Et n'oubliez pas de consulter notre top 3 des promos du jour, ainsi que notre article dédié aux 10 meilleurs bons plans d'Amazon !