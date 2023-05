Nous vous avions déjà parlé de MusicLM, une intelligence artificielle (IA) créée par Google capable de composer de la musique basée sur des descriptions textuelles.

Depuis l'émergence de ChatGPT en novembre 2022, Google a été quelque peu distancé dans le domaine de l'IA, où il était autrefois considéré comme un pionnier.

Désormais, les utilisateurs peuvent tester MusicLM, une IA qui génère des bandes sonores en fonction de leurs "prompts".

MusicLM n'est pas une technologie inconnue, et ceux qui suivent l'actualité de l'IA ont probablement déjà entendu parler de ce modèle de langage qui transforme les descriptions textuelles en musique. Officiellement lancé en janvier 2023, MusicLM est maintenant accessible aux utilisateurs sur le Web, Android et iOS. Pour tester cette innovation technologique, il suffit de s'inscrire sur une liste d'attente sur le site AI Test Kitchen de Google.

L'IA de Google peut composer une bande sonore à partir d'une description aussi simple que "jazz émouvant pour le dîner" ou d'une demande plus complexe comme "chanson reggae lente basée sur la basse et la batterie. Guitare électrique soutenue. Bongos aigus avec des sons résonnants. Les voix sont détendues avec une sensation décontractée, très expressive".

MusicLM crée systématiquement deux chansons à partir de la description donnée, et Google demande aux utilisateurs d'indiquer leur préférence.

Il est important de noter que MusicLM n'a pas pour objectif de remplacer les compositeurs humains et ne permet pas (encore) de tromper les amateurs de musique avec des chansons générées par l'IA. De plus, si des indications sont données concernant la ligne vocale, MusicLM ne créera pas un chant compréhensible et ne proposera pas de paroles.

Google a également publié une vidéo pour accompagner la sortie publique de MusicLM, expliquant la philosophie et le fonctionnement de cet outil.

Vous pouvez tester l'intelligence artificielle MusicLM de Google depuis ce lien.

usechatgpt init success