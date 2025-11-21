Quarante bougies. C'est l'âge de la maturité pour l'interface qui a colonisé la quasi-totalité des bureaux de la planète. L'histoire de Windows n'est pas un long fleuve tranquille, c'est une montage russe.

On oublie souvent les débuts timides de Windows 1, simple surcouche graphique, pour se souvenir des géants. Mais pour chaque succès critique, il y a eu un revers humiliant. Le classement des versions révèle une vérité crue : l'innovation ne paie pas toujours, et la stabilité est reine.

Quels sont les "moutons noirs" de la famille Windows ?

Il y a des noms qu'on préfèrerait oublier. Windows Me (Millennium) décroche la palme de la pire version, célèbre uniquement pour ses plantages incessants et son instabilité chronique. Plus près de nous, Windows 8 a tenté de forcer l'usage tactile avec ses tuiles "Metro" sur des PC de bureau, une incompréhension totale des besoins utilisateurs.

Quant à Windows 11, il divise profondément. Bien que moderne, il est perçu comme une version pensée pour servir les intérêts de l'éditeur (services, pubs, Bing) plutôt que ceux des utilisateurs, et ce malgré l'arrivée massive de l'IA via Copilot.

Quand est-ce que Windows a vraiment tout changé ?

La véritable révolution a un nom : Windows 95. C'est le moment de bascule, l'arrivée du menu Démarrer, de la barre des tâches et du véritable multitâche 32 bits. Le lancement était un phénomène culturel, appuyé par les stars de la série Friends.

C'est avec cette version que ce système d'exploitation est devenu le standard absolu. Windows 98 a transformé l'essai en intégrant nativement l'USB et Internet. Plus tard, Windows Vista a apporté la modernité graphique (Aero) et sécuritaire, mais a payé le prix fort de sa lourdeur, laissant des millions de PC sur le carreau.

Pourquoi Windows 7 et XP restent-ils indétrônables ?

Si l'on devait élire un roi, ce serait Windows 7. Sorti en urgence pour faire oublier le fiasco Vista, il a repris les bases modernes en les optimisant à la perfection. C'est l'OS "plaisir", stable et sans fioritures inutiles.

Juste derrière, Windows XP reste légendaire. Il a fusionné le grand public et la stabilité professionnelle du noyau NT, survivant pendant 18 ans sur nos machines. Microsoft n'a jamais vraiment réussi à retrouver cet état de grâce, même si Windows 10 a réussi sa mission de "sauver les meubles" après le désastre de Windows 8.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle est la pire version de Windows ?

Sans conteste Windows Me (Millennium Edition), sorti en 2000. Basé sur un noyau vieillissant (celui de Windows 98), il est tristement célèbre pour ses écrans bleus et ses bugs constants.

Quand est sorti le tout premier Windows ?

Windows 1.01 a été lancé le 20 novembre 1985. À l'époque, il ne s'agissait pas d'un système autonome, mais d'une interface graphique fonctionnant par-dessus MS-DOS.

Pourquoi Windows 7 est-il considéré comme le meilleur ?

Windows 7 est arrivé à maturité technique (basé sur les acquis de Vista mais optimisé) au moment où le matériel PC était enfin assez puissant. Il offrait une expérience utilisateur fluide, stable et ergonomique (Aero Snap) sans imposer de changements radicaux.