Geekbuying propose régulièrement des offres très intéressantes sur de nombreux produits. Aujourd'hui, on s'intéresse aux nano-ordinateurs et minis PC en promotion ces jours-ci.

Commençons avec le nano-ordinateur Raspberry Pi 4 Model B 4 Go. Avec ses 15 W, le Raspberry Pi consomme moins d'énergie que les PC traditionnels.

Vous pouvez surfer sur internet, travailler sur des documents, ouvrir plusieurs onglets à la fois, et tout ça, de façon fluide. Il est également possible d'utiliser 2 écrans en même temps et en 4K.

Avec son processeur ARM Cortex-A72 à 4 cœurs (1,5 GHz), ses 4 Go de RAM, son double affichage jusqu'en 4K avec 2 ports micro-HDMI, ce modèle est l'un des plus puissants à ce jour.

Son connecteur USB-C fournit une meilleure connexion et plus de puissance que sur les précédentes versions. Sans ventilateur, il est silencieux et utilise moins d'énergie.

Il offre maintenant 2 ports USB 3 en plus des 2 ports USB 2 pour un transfert de données 10 fois plus rapide ainsi que gigabit Ethernet, un Wi-Fi 2.4 et 5.0 GHz, et un Bluetooth 5.0.

Le Raspberry Pi 4 Model B est en ce moment à seulement 59,99 € avec le code NNNFR17 sur Geekbuying. Expédié gratuitement depuis la Chine sous 15 à 45 jours. Les nouveaux utilisateurs peuvent bénéficier de 2% en moins.

Passons maintenant au nano-ordinateur Raspberry Pi 4 Model B 8 Go. Il s'agit du même modèle que le précédent, mais avec 8 Go de RAM.

Il est en ce moment au prix réduit de 79,99 €. Renseignez le code NNNFRSOLDEP8 si jamais le prix augmente entre temps, et vous aurez droit à la même réduction. Les nouveaux clients peuvent bénéficier de 2% en plus. Expédié de Chine gratuitement.

Enchaînons avec le mini PC GMKtec M4 16 Go. Son processeur Intel Core i9-11900H à 8 cœurs (4,9 GHz) avec Intel Super core Graphics, ses 16 Go de RAM et SSD de 1 To garantissent une performance accrue en vous permettant de multiplier les tâches aisément.

Le mini PC vous offre une connectivité élevée grâce aux 2 ports RJ45 Gigabit Ethernet, aux 6 ports USB, à la prise Jack 3,5 mm, et il peut se connecter à 3 écrans en même temps avec les ports USB-C, DP, et HDMI.

Son ventilateur silencieux à haute vitesse garantit des sessions de jeu fluides.

Il dispose du Wi-Fi 6, 3 fois plus rapide que le Wi-Fi 5 et plus stable. Le Bluetooth 5.2 vous assure une connexion sans fil à tous vos appareils.

Le mini PC GMKtec M4 16 Go est en ce moment en promotion à 419 € au lieu de 486,06 €, soit 13% de remise avec le code NNNFRGM16 sur Geekbuying. La livraison depuis la Chine est à 9,61 € et prend entre 10 et 20 jours ouvrés. Les nouveaux utilisateurs ont droit aussi à 2% en moins.



Enfin, terminons avec le mini PC GMKtec M4 32 Go. Ici aussi, il s'agit du même modèle que le précédent, mais avec une RAM supérieure de 32 Go.

Le mini PC GMKtec M4 32 Go est disponible au prix réduit de 449 € au lieu de 523,91 €, soit 14% de remise avec le code NNNFRGM32. La livraison coûte 9,61 € depuis la Chine et prend entre 10 et 20 jours ouvrés. Les nouveaux clients ont droit encore à 2% en moins.

