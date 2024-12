" Avec le soutien du président Trump, je peux vous promettre ceci : Nous ne perdrons plus jamais notre capacité à voyager vers les étoiles et à ne jamais nous contenter de la deuxième place. […] Les Américains marcheront sur la Lune et sur Mars et, ce faisant, nous améliorerons la vie sur Terre. "

Ces mots sont ceux de Jared Isaacman que Donald Trump vient de choisir pour être le prochain administrateur de la Nasa. Le président élu des États-Unis le présente comme un chef d'entreprise accompli, philanthrope, pilote et astronaute.

La nomination de Jared Isaacman en tant que patron de l'Agence spatiale américaine doit encore être confirmée par le Sénat. Le cas échéant, il prendra la succession de Bill Nelson au profil bien plus politique. Ancien sénateur du Parti démocrate, Bill Nelson avait expérimenté le vol spatial à bord de la navette Columbia.

L'instigateur des missions Polaris

Âgé de 41 ans, Jared Isaacman est le fondateur et patron de l'entreprise de traitement des paiements Shift4. Lui-même pilote de jet, il a également cofondé Draken International pour l'entraînement des pilotes militaires en fournissant des avions de combat et des services.

Le milliardaire américain est néanmoins surtout connu du grand public pour être un aventurier. Il a financé et commandé la mission spatiale Inspiration4 à bord de Crew Dragon de SpaceX. Après ce tourisme spatial en orbite terrestre basse, Jared Isaacman a financé et participé à la première mission Polaris Dawn.

Toujours avec Crew Dragon de SpaceX, Jared Isaacman a ainsi effectué en septembre dernier la première sortie spatiale extravéhiculaire privée de l'histoire. Lors de cette mission, il a été imité par l'ingénieure Sarah Gillis de SpaceX.

Commander @rookisaacman conducting suit mobility tests while Dragon flies between Australia and Antarctica pic.twitter.com/yj3vFOTNzQ — SpaceX (@SpaceX) September 12, 2024

Un proche d'Elon Musk (et donc de Donald Trump)

Jared Isaacman est un proche d'Elon Musk, le patron de SpaceX et futur codirigeant d'un comité consultatif du Département de l'efficacité gouvernementale voulu par Donald Trump au sein de son administration.

Son implication dans des missions spatiales privées opérées par SpaceX va nécessairement attirer l'attention, d'autant que SpaceX est déjà le plus gros client de la Nasa. Les sénateurs américains se pencheront sans nul doute sur la question des liens financiers. Qui plus est, Jared Isaacman a déjà été critique à l'encontre du Space Launch System (SLS) pour les missions lunaires de la Nasa.

Source image : SpaceX - YouTube (Jared Isaacman pour Polaris Dawn)

Suite à l'annonce de Donald Trump pour la nomination de Jared Isaacman à la tête de la Nasa, Elon Musk lui a adressé ses félicitations, tout en soulignant un " homme très compétent et intègre. "