Pendant que le secteur automobile se met à l'électrique pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre, le domaine de l'aviation travaille aussi aux prochaines générations d'avions qui n'émettront plus de CO2.

Pour y parvenir, il faudra concevoir de nouvelles technologies, du fuselage et des ailes aux motorisations (dont électriques, mais pas seulement), de nouveaux carburants verts et des infrastructures adaptées.

Dans le cadre d'une étude pour concevoir un avion de ligne monocouloir capable de répondre à ces exigences d'ici 2050, la NASA travaille sur un projet de démonstrateur dit Sustainable Flight Demonstrator (SFD).

Une nouvelle conception d'aile

Ce prototype qui deviendra le nouvel avion expérimental de référence X-Plane a été validé par la NASA et Boeing comme étant le modèle X-66A, un avion doté d'une nouvelle configuration d'aile baptisée Transonic Truss-Braced Wing (TTBW).

La technologie Tansonic Truss-Braced Wing (credit : Boeing)

Cette technologie exploite de longues ailes affinées renforcées par un système de haubans rattachés à la partie basse du fuselage. Elle permet de réduire significativement la consommation de carburant (de l'ordre de 30%) et pourrait constituer la nouvelle ossature et le design de l'aviation de demain.

Cette nouvelle conception ne suffira pas à elle seule à tenir l'objectif de neutralité carbone d'ici 2050 mais, combinée à d'autres techniques et avancées aéronautiques, elle contribuera à s'en rapprocher et apporte une base technique exploitable.

Un projet de long terme

La désignation du X-66A en X-Plane constitue une étape intermédiaire entre le concept pur qui ne dépassera pas le stade prototypal et l'avion de série qui pourra, un jour, exploiter ce type de technologie. Elle permet de fixer une direction vers laquelle les ingénieurs vont pouvoir travailler pour l'optimiser et la fiabiliser en vue d'un usage commercial.

Différents démonstrateurs à l'étude pour l'aviation du futur

Le prototype X-66A rejoint ainsi une longue lignées d'avions X-Planes dont les technologies innovantes ont été exploitées ensuite pour des usages civils et militaires à grande échelle.

Ce modèle permet d'imaginer un avenir pour les avions de ligne standard qui représentent actuellement à eux seuls la moitié des émissions mondiales du secteur de l'aviation.

Le démonstrateur SPD qui permettra de créer un avion de ligne non polluant à l'horizon 2050 est financé à hauteur de 425 millions de dollars par la NASA et 725 millions de dollars par Boeing et ses partenaires.