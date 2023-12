L'installation d'un campement lunaire semi-permanent sur la Lune ou l'établissement de stations spatiales orbitales privées nécessitera d'échanger de plus en plus d'informations, qu'elles soient techniques, scientifiques ou de simple divertissement, avec la Terre.

La communication par ondes radio risque de ne plus suffire pour faire transiter de grandes quantités de données, d'où le besoin de trouver d'autres techniques. Une solution pourrait venir d'une communication laser bidirectionnelle.

Les communications par laser ont fait de gros progrès ces dernières années et ont fait leur apparition dans les constellations de satellites de communication pour des échanges inter-satellites afin de renforcer leurs capacités de transmission ponctuellement.

Le laser, véritable fibre de l'espace

C'est le but de l'expérimentation ILLUMA-T (Integrated LCRD Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal) qui a permis de tester une communication laser bidirectionnelle entre l'ISS, un satellite servant de relais et la Terre.

Le satellite en orbite basse est un démonstrateur LCRD (Laser Communications Relay Demonstration) en position depuis 2021 assurant la jonction et des échanges de données avec des débits atteignant 1,2 Gbps.

En amont, plus de 300 tests de configuration ont été réalisés depuis 2021 et ont permis de cerner les paramètres optimaux pour maintenir la connexion et atteindre les plus hauts débit possibles.

Les atouts des communications laser spatiales (credit : NASA)

La démonstration réalisée le 5 décembre a permis de valider les aspects techniques d'une technologie qui pourra être déployée sur un campement lunaire, comme l'a déjà expérimenté le démonstrateur LLCD (Lunar Laser Communications Demonstration) dans les années 2010 en permettant un débit descendant vers la Terre de 300 Mbps (et montant de 20 Mbps).

Une technologie indispensable à l'exploration spatiale

"Les communications laser non seulement transmettront plus de données des missions scientifiques mais elles pourront assurer un lien dans les deux sens pour maintenir les astronautes connectés à la Terre à mesure qu'ils explorent la Lune, Mars et au-delà", prédit déjà Jason Mitchell, responsable des communications dude la division SCaN (Space Communications and Navigation) de la NASA.

Communications laser : de multiples expérimentations pour y arriver (credit : NASA)

Cette première connexion ou "première lumière" entre ILLUMA-T sur l'ISS et le satellite LCRD est donc une étape importante pour les projets d'exploration spatiale des prochaines décennies