C'est un coup dur pour les missions vers Mars, car les astronautes subissent déjà une perte osseuse critique en microgravité.

La laitue romaine "Outredgeous" cultivée dans l'Espace devait être la collation fraîche des futurs voyageurs martiens. Le verdict, publié dans la revue NPJ Microgravity, est tombé : elle est carencée.

Une étude menée par l'Université A&M du Texas a comparé les feuilles spatiales à leurs homologues terrestres (cultivés sous la même lumière). Les tests sont sans appel : le calcium et le magnésium chutent en orbite.

C'est un problème majeur pour des équipages qui dépendront de ces fermes spatiales pendant des années.

Pourquoi la microgravité affecte-t-elle les plantes ?

L'Espace perturbe la biologie fondamentale des plantes. La microgravité modifie la façon dont les racines absorbent l'eau et les minéraux, ce qui dérègle toute la chimie cellulaire.

L'étude montre une baisse significative des phénols, des antioxydants qui aident la plante à gérer le stress. Les caroténoïdes, pigments essentiels à la vision et à l'immunité humaine, sont aussi en déficit.

Fait étrange, le potassium, lui, a tendance à augmenter. Ce n'est pas un simple déclin ; c'est une recomposition chimique totale.

Quel est le "double" risque pour les astronautes ?

Le vrai danger est le "double coup". Les astronautes perdent déjà massivement du calcium osseux en microgravité (l'équivalent d'une ostéoporose accélérée).

Si la nourriture fraîche qu'ils cultivent pour compenser est elle-même pauvre en calcium, le risque de fracture et de fatigue explose.

De plus, des études récentes pointent un autre risque chez les astronautes: le "leaky gut" (intestin perméable). Un problème que les antioxydants végétaux, désormais moins présents, sont censés aider à combattre.

Quelles solutions la NASA explore-t-elle ?

L'agence ne baisse pas les bras. La priorité est de transformer la nourriture en "système médical" pour les astronautes. Plusieurs pistes sont explorées :

La biofortification : Créer (par sélection ou ingénierie) des plantes "surchargées" des minéraux qui manquent.

: Créer (par sélection ou ingénierie) des plantes "surchargées" des minéraux qui manquent. Les suppléments ciblés pour combler les manques.

Cultiver des herbes naturellement riches en flavonoïdes, comme le persil ou l'ail.

L'expérience Plant Habitat 07 de la NASA teste actuellement comment une meilleure gestion de l'eau pourrait "déstresser" les plantes et améliorer leur valeur nutritive.

La fermentation est-elle la clé ?

Une autre solution surprenante est la fermentation. Des microbes amis peuvent travailler en microgravité.

Une expérience de 30 jours a réussi à produire du miso spatial, jugé sûr et même "plus savoureux" (goût de noisette) que sur Terre.

Ces aliments (type yaourt ou miso) n'apportent pas seulement du goût ; ils soutiennent la barrière intestinale et fournissent des vitamines. Chaque gramme produit à bord est un gramme de moins à lancer depuis la Terre.

Foire Aux Questions (FAQ)

La laitue de l'espace est-elle immangeable ?

Non, elle est parfaitement comestible. Le problème est qu'elle est nutritionnellement décevante. Elle contient environ 30% de calcium en moins et moins d'antioxydants (comme les phénols) que la même laitue cultivée au sol.

Qu'est-ce que la biofortification ?

C'est une technique qui consiste à améliorer la teneur en nutriments des cultures. Cela peut se faire par sélection génétique traditionnelle ou par ingénierie, pour que les plantes contiennent naturellement plus de minéraux et vitamines essentiels pour la santé des astronautes.

Pourquoi le calcium est-il si important dans l'espace ?

Le corps humain perd naturellement et rapidement de la masse osseuse (du calcium) en microgravité. Les astronautes ont besoin d'un apport maximal en calcium via l'alimentation pour contrer cet effet et éviter les risques de fractures lors de missions longues, comme celle vers Mars.