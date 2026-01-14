La collaboration entre la NASA et le Département de l'Énergie (DOE) américain n'est pas nouvelle, mais elle vient de franchir une étape décisive.

Un mémorandum d'entente a été signé, scellant l'engagement des deux agences à concrétiser un projet audacieux : l'installation d'un système d'énergie à fission à la surface de la Lune avant la fin de la décennie.

Cette initiative s'inscrit directement dans la lignée de la politique spatiale américaine visant à assurer une supériorité dans l'exploration et le commerce spatial.

Pourquoi le nucléaire est-il indispensable pour la conquête lunaire ?

Pour établir une présence humaine durable sur la Lune, l'énergie solaire ne suffit pas. Les longues nuits lunaires, qui durent près de 14 jours terrestres, et les températures extrêmes rendent les panneaux solaires inefficaces pour une alimentation continue.

Un réacteur à fission, en revanche, peut produire de l'électricité de manière stable et abondante pendant des années sans nécessiter de ravitaillement.

Cette source d'énergie fiable est considérée comme la pierre angulaire des futures bases lunaires. Elle permettra d'alimenter les habitats, les expériences scientifiques, les systèmes d'extraction de ressources locales et les véhicules de surface, indépendamment des conditions d'ensoleillement.

C'est la condition sine qua non pour passer d'expéditions ponctuelles à une véritable infrastructure permanente.

Un projet au cœur de la stratégie Artemis et au-delà

Ce projet de réacteur lunaire est intimement lié au programme Artemis de la NASA, qui ambitionne de ramener des astronautes sur notre satellite naturel pour y rester.

L'administrateur de la NASA, Jared Isaacman, a souligné que « réaliser cet avenir nécessite d'exploiter l'énergie nucléaire ». L'accord avec le DOE vise à fournir les capacités technologiques pour inaugurer ce qu'il qualifie d'« Âge d'Or de l'exploration spatiale ».

Concept de micro-réacteur nucléaire lunaire développé par Rolls Royce

L'objectif n'est pas seulement la Lune. Notre satellite est vu comme un tremplin essentiel vers la prochaine grande étape : Mars.

Maîtriser la technologie de l'énergie nucléaire dans l'environnement lunaire est une répétition générale indispensable avant d'envisager des missions habitées de longue durée vers la planète rouge, où les défis énergétiques sont encore plus grands.

Entre ambition politique et défis colossaux

L'échéance de 2030 est extrêmement ambitieuse et s'inscrit dans une volonté politique forte, réaffirmée par une directive présidentielle.

Chris Wright, le secrétaire à l'Énergie, a évoqué l'héritage des grands projets américains, du projet Manhattan à la mission Apollo, pour souligner la portée historique de cette collaboration. Cependant, le chemin est semé d'embûches et l'implacable réalité technique pourrait jouer les trouble-fête.

Des observateurs soulignent les obstacles majeurs qui se dressent face à ce calendrier serré. Les coupes budgétaires potentielles, l'instabilité politique et les défis techniques et sécuritaires liés au lancement de matières radioactives dans l'espace sont des préoccupations réelles.

La dissipation de la chaleur dans le vide lunaire et la fiabilité des systèmes dans un environnement aussi hostile constituent des verrous technologiques qui devront être levés pour que cette vision devienne une réalité tangible.