Après la récupération des astronautes de Starliner restés huit mois à bord de la Station Spatiale Internationale, place au retour des missions standard d'acheminement en capsule Crew Dragon.

La mission Crew-11 s’apprête à décoller, direction la Station spatiale internationale. NASA et SpaceX peaufinent les derniers détails pour un lancement prévu le 31 juillet, sous réserve de conditions météo favorables et d’un feu vert technique.

Cette nouvelle expédition, qui embarquera quatre astronautes, s’inscrit dans la continuité d’un partenariat devenu incontournable pour l’accès à l’orbite basse, avant la fin des opérations de la station orbitale à l'orée de la prochaine décennies et son remplacement par des installations orbitales privées.

Un équipage international prêt à relever le défi

La NASA et SpaceX ont sélectionné un équipage cosmopolite pour cette mission. Quatre astronautes, venus de différents horizons, prendront place à bord de la capsule Dragon Endeavour : Zena Cardman et Mike Fincke pour la NASA, Kimiya Yui pour la JAXA (agence spatiale japonaise) et Oleg Platonov pour Roscomos (agence spatiale russe).

Leur mission : assurer la relève sur la station, mener des expériences scientifiques et garantir la continuité des opérations en orbite. Parmi eux, des visages familiers du spatial ayant participé à plusieurs missions, mais aussi de nouveaux venus, prêts à écrire une page de leur histoire parmi les étoiles.

Ce sera le sixième acheminement via cette capsule Endeavour vers l'ISS, la navette de SpaceX ayant déjà acheminé avec succès 18 personnes représentant 8 pays. Au total, le programme, avec ses différentes capsules Crew Dragon, a réalisé 18 trajets et transporté 70 personnes.

Objectifs scientifiques et enjeux stratégiques

Au-delà du transport d’astronautes, Crew-11 embarque de nombreux projets scientifiques. Les expériences prévues couvrent des domaines variés : biologie, physique des matériaux, études sur la santé humaine en apesanteur…

Les quatre astronautes resteront durant six mois à bord, avec une possible extension à huit mois si nécessaire. L’ISS reste un laboratoire unique, où chaque mission contribue à faire avancer la recherche et à préparer les futures explorations, vers la Lune ou Mars.

Cette mission s’inscrit aussi dans un contexte géopolitique particulier. La coopération internationale à bord de l’ISS demeure un symbole fort, alors que les tensions sur Terre ne faiblissent pas. Crew-11 devra non seulement assurer la relève opérationnelle, mais aussi renforcer les liens entre agences spatiales.

Un calendrier serré et des préparatifs minutieux

Le compte à rebours est lancé. NASA et SpaceX multiplient les vérifications pour garantir un lancement sans accroc. La fenêtre de tir du 31 juillet reste sous réserve : la météo, les conditions techniques et la disponibilité de l’ISS sont autant de facteurs à surveiller. Les équipes au sol, elles, alternent entre répétitions générales et ajustements de dernière minute.

Le vol décollera du célèbre pas de tir Launch Complex-39A (LC-39A) du Kennedy Space Center en Floride et utilisera un lanceur Falcon 9 de SpaceX pour rejoindre l'ISS.

Il s'agira de la fusée B1094 qui a déjà volé pour placer en orbite deux grappes de satellites Starlink mais aussi pour la récente mission privée Axiom-4, ou Ax-4, dont la capsule s'est amarrée à l'ISS fin juin.