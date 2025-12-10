La célèbre enseigne Nature & Découvertes, propriété du groupe Fnac Darty, traverse une crise existentielle. Accusée de renier ses valeurs écologiques fondatrices, elle est épinglée pour la vente de produits directement issus de catalogues de plateformes chinoises, mais à des tarifs exorbitants.

Cette stratégie d'approvisionnement massive en Asie provoque la colère des salariés et des clients, et se traduit par des résultats financiers en berne.

Comment un bracelet à 30€ révèle-t-il la nouvelle stratégie de l'enseigne ?

Le symbole de cette dérive est un simple bracelet en pierre naturelle. Vendu 25 à 30 euros chez Nature & Découvertes, il a été retrouvé sur des plateformes chinoises pour un prix six fois inférieur. Cette découverte, relayée sur les réseaux sociaux, met en lumière une réalité confirmée en interne : l'approvisionnement asiatique est devenu majoritaire. Des salariés d'entrepôts voient défiler des cartons venus de Chine, d'Inde ou du Vietnam.

Loin de l'image du petit producteur local, l'enseigne a perdu son exclusivité avec de nombreux fournisseurs. Un ancien cadre confirme qu'il est "tout à fait possible" que le même produit se retrouve sur Shein, Temu ou d'autres places de marché. Cette politique d'achat dictée par des restrictions budgétaires marque une rupture profonde avec l'ADN de la marque, fondée par la famille Lemarchand sur le respect de l’environnement.

Quelles sont les conséquences sur les salariés et l'ambiance en magasin ?

Cette perte de repères se propage au sein des équipes, frustrées de vendre des produits que l'on retrouve sur AliExpress à des prix dérisoires. Des salariés historiques se désolent de voir l'entreprise devenir un "magasin de farce et attrapes". La liberté créative, qui permettait aux vendeurs d'agencer leurs rayons, a été remplacée par une uniformisation rigide. "La direction s’est éloignée des préoccupations du terrain", regrette un syndiqué.

Le climat social s'est considérablement dégradé. Les syndicats dénoncent une "brutalité managériale" qui entraînerait des centaines de démissions chaque année. Face à cette situation, trois enquêtes internes ont été lancées cet été à la demande du CSE, témoignant d'une tension palpable qui contraste fortement avec l'ambiance zen des boutiques.

Quel est l'impact économique pour le groupe Fnac Darty ?

Inévitablement, cette crise d'identité se reflète dans les chiffres. La fréquentation des 89 magasins est en baisse constante depuis la période Covid, même si les ventes en ligne progressent. Pour "assainir son parc retail", le groupe Fnac Darty, propriétaire depuis 2019, a multiplié les fermetures : sept points de vente ont baissé le rideau en deux ans.

Le groupe tente de stopper l'hémorragie financière. Le dernier rapport aux investisseurs de 2024 est inquiétant, mentionnant un "fort recul des ventes et de la rentabilité". Cette contre-performance a forcé Fnac Darty à déprécier la valeur de la marque Nature & Découvertes de 3,5 millions d’euros. Un signal économique dévastateur pour une enseigne autrefois pionnière.

Foire Aux Questions (FAQ)

Pourquoi Nature & Découvertes vend-elle des produits si chers ?

L'enseigne est critiquée car certains produits sont vendus jusqu'à six fois plus cher que leur équivalent sur des plateformes chinoises. Bien que l'entreprise n'ait pas d'exclusivité avec ses fournisseurs asiatiques, ses coûts de structure (magasins, salaires, marketing) expliquent en partie cette différence de prix, qui choque néanmoins au vu de son positionnement historique.

L'engagement écologique de Nature & Découvertes est-il remis en cause ?

Oui, de nombreuses voix estiment que la part croissante des fournisseurs asiatiques trahit l'engagement initial de la marque pour les producteurs locaux et la consommation "verte". L'entreprise assure cependant réaliser des audits réguliers sur les normes de fabrication pour maintenir un certain standard de qualité et d'éthique.

Combien de magasins Nature & Découvertes ont fermé ?

Au cours des deux dernières années, sept magasins ont fermé leurs portes en France. Le groupe Fnac Darty justifie ces décisions par la nécessité d'"assainir son parc retail" face à une baisse significative de la fréquentation et de la rentabilité de certains points de vente physiques.