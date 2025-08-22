Que vous soyez du signe astrologique Vierge, Scorpion ou Gémeaux, Netflix pense être en mesure de deviner vos préférences de visionnage. Un nouveau centre thématique consacré entièrement à l'astrologie a été inauguré par la plateforme le 21 août. Intitulée « Your Zodiac Watchlist », cette collection donne l'opportunité aux adhérents de naviguer dans le catalogue selon les douze signes astrologiques. L'idée, issue d'une conversation interne concernant la diffusion de la série Black Mirror pendant la période « Mercure en rétrograde », vise à concevoir une interface divertissante et individualisée menant à des milliers de titres.

Comment Netflix fait-il correspondre les contenus avec les signes du zodiaque ?

L'équipe de sélection de Netflix a associé les caractéristiques de personnalité généralement associées à chaque signe du zodiaque avec des films et séries particuliers. Le but est de suggérer des titres qui correspondent à la personnalité propre à chaque signe.

Par exemple, les Lions, jugés comme possédant « l'énergie du protagoniste », se voient suggérer des séries telles que The Crown ou Emily in Paris. Les personnes nées sous le signe du Scorpion, connues pour leur mystère, sont attirées par des séries telles que Wednesday ou You, alors que les Cancers, plus émotifs, apprécieront des drames comme Gilmore Girls.

Quels conseils peut-on donner pour les autres signes ?

Chaque signe bénéficie d'une sélection personnalisée, élaborée pour capturer son essence. Voici quelques illustrations des associations réalisées par la plateforme :

Bélier (concours) : Squid Game, Love is Blind.

Squid Game, Love is Blind. Gémeaux (communication) : Bridgerton, Sex and the City.

Bridgerton, Sex and the City. Vierge (stratégie) : The Queen’s Gambit, Animal Kingdom.

The Queen’s Gambit, Animal Kingdom. Sagittaire (aventure) : The Witcher, Jurassic Park.

The Witcher, Jurassic Park. Verseau (unicité) : Stranger Things, Resident Alien.

Une ligne distincte intitulée « Attention, Mercure est en rétrograde » a même été établie, rassemblant des œuvres telles que Black Mirror ou Leave the World Behind.

Est-ce que cette démarche n'est qu'un simple outil de marketing ?

Malgré l'absence de fondement scientifique de l'astrologie, celle-ci connaît une résurgence de popularité, en particulier parmi les nouvelles générations. Pour Netflix, c'est principalement une stratégie astucieuse pour booster l'engagement.

Il s'agit d'une initiative intégrée dans une stratégie globale visant à élaborer des collections thématiques dynamiques et enracinées dans la culture populaire. Récemment, la plateforme avait déjà introduit des hubs basés sur des mèmes populaires ou des émissions de télé-réalité à grand succès. Grâce à l'astrologie, Netflix n'aspire pas à prédire le futur, mais vise à rendre la découverte de contenus plus individuelle et divertissante.

Foire Aux Questions (FAQ)

Est-il nécessaire de fournir ma date de naissance pour en bénéficier ?

Non, Netflix ne recueille pas votre date de naissance. Tous les abonnés peuvent accéder au hub, où ils sont libres d'explorer les suggestions pour les douze signes astrologiques, qu'il s'agisse de choisir pour eux-mêmes ou de dénicher une idée de film à visionner avec une personne d'un autre signe.

À quel moment cette fonctionnalité sera-t-elle mise à disposition ?

Le 21 août, la collection « Your Zodiac Watchlist » a été introduite et devrait commencer à être visible sur les pages d'accueil des utilisateurs dès le week-end du 23 août, coïncidant ainsi avec le début de la saison de la Vierge.

Y aura-t-il des mises à jour pour les listes de lecture ?

Effectivement, Netflix a précisé que la sélection sera régulièrement actualisée tout au long de l'année pour correspondre au cycle du zodiaque, garantissant ainsi que le contenu demeure actuel et pertinent à mesure que les saisons astrologiques évoluent.